В Крим обявиха извънредно положение

Подкрепяните от Кремъл власти в анексирания Крим обявиха извънредно положение днес следобед след дни на интензивни украински атаки, които доведоха до прекъсване на електрозахранването в части от полуострова и утежниха продължаващите предизвикателства за жителите, включително недостиг на гориво и ограничения на обществения транспорт.

"Това извънредно положение ще остане в сила, докато ситуацията не се подобри“, заяви губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев във видео обръщение в Telegram, в което обяви извънредно положение в целия град.

Сергей Аксьонов, назначеният от Русия губернатор на Крим, публикува свое собствено видео, в което обявява извънредно положение в целия регион, подчертавайки икономическата обосновка на решението.

"Този ​​подход би трябвало да опрости и рационализира процеса на предявяване на искове за имуществени щети“, каза Аксьонов, цитиран от Moscow Time.

Развожаев каза, че извънредното положение ще позволи на местните собственици на бизнес да се позовават на клаузи за непреодолима сила и ще даде възможност на жителите да търсят финансово обезщетение за електрическо оборудване, повредено в резултат на прекъсвания на електрозахранването.

В допълнение към предоставянето на финансова подкрепа, извънредното положение позволява на властите да ограничат свободата на движение.

Прекъснване на електричеството

През последната седмица Крим се сблъска с продължителни прекъсвания на електрозахранването, заради украинските въздушни атаки, които бяха насочени към енергийната инфраструктура. Властите помолиха жителите да ограничат потреблението си на енергия, докато ремонтните екипи се стремят да възстановят нормалната работа на регионалната енергийна мрежа.

Днес Развожаев заяви, че нестабилното електрозахранване е причинило проблеми с налягането на водата в части от Севастопол, където е базиран руският Черноморски флот. Той добави, че водоснабдяването ще се нормализира, след като електропреносната мрежа се стабилизира.

В същото време, морският пътнически транспорт в Севастополския залив беше спрян в петък сутринта, въпреки че транспортните власти не уточниха причините за спирането.

Ограничения бяха наложени и по Керченския мост, свързващ Крим с континентална Русия. Длъжностни лица съобщиха, че над 2000 превозни средства чакат да преминат, а времето за чакане е около пет часа.

Въпреки че властите не обясниха причината за закъсненията, Украйна многократно е атакувала моста след инвазията през 2022 г.

Украински атаки

По-рано тази седмица властите в Крим заявиха, че ще намалят наполовина броя на ежедневните влакове до и от Русия, като ще съкратят маршрутите от 14 на 7 през следващите две седмици. Всички останали линии вече ще завършват и започват на гара Керч-Южная близо до Керченския мост, като пътническият транспорт през останалата част на полуострова ще се осъществява чрез координирани автобусни трансфери.

В продължение на седмици Украйна засилва атаките си с дронове със среден обсег срещу военни камиони и цистерни за гориво, които снабдяват Крим от север, което доведе до недостиг на бензин в страната.

Въпреки че полуостровът е пряко свързан с континентална Русия чрез Керченския мост на изток, украинските атаки през последните години накараха Москва да ограничи използването му за опасни товари като гориво. Вместо това, снабдителните линии разчитат на северните сухопътни коридори.

По-рано този месец украинските военни заявиха, че разширяващата се ударна кампания може скоро да принуди Русия да рискува отново да използва Керченския мост за военен транспорт.

Натрупващите се проблеми оказват значително влияние върху местната икономика, която зависи до голяма степен от туризма. "Комерсант“ съобщи в петък, че Крим е отбелязал рязък спад в хотелските резервации, като анулираните резервации са се увеличили с около 88% на годишна база.