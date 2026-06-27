ООН: Близо 7 милион души са засегнати от трусовете във Венецуела

Пряко засегнатите от двойното разрушително земетресение във Венецуела може да са близо 7 милиона, по оценки на ООН, цитирани от Франс прес

"Най-малко 6,76 милиона души може да са пряко засегнати от разрушителните земни трусове, разтърсили Венецуела на 24 юни", отбеляза Международната организация по миграцията, структура към Обединените нации. "Потенциалният ефект от това може да е хуманитарна катастрофа."

В сряда южноамериканската страна бе разтърсена от най-силните в историята си трусове за последните повече от сто години. Тя бе разлюляна от земетресение с магнитуд 7,2, а непосредствено след това и от второ с магнитуд 7,5.

Жертвите до момента са близо 920, а хиляди хора, включително чужди граждани, са в неизвестност. Ранените са над 3300, а спасените 243.

Междувременно правителството в Каракас на временния президент Делси Родригес съобщи, че във Венецуела са пристигнали 1600 чуждестранни спасители, които да помогнат при издирването на оцелели. В момента аварийно-спасителните екипи в южноамериканската страна са в трескава надпревара с времето за намиране на живи хора под развалините, тъй като от труса вече изминаха няколко дни. Според хуманитарните организации първите 48 до 72 часа се смятат за решаващи, но хора могат да бъдат открити и след по-дълги периоди, ако имат достъп до храна и вода. Днес екипите успяха да спасят още едно новородено бебе, 32 часа след двойния трус.