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Мълния порази 30 крави и телета край Калофер

Животните са били събрани под дърво по време на буря

07.06.2026 | 14:29 ч. Обновена: 07.06.2026 | 14:41 ч. 5
Снимка БНТ

Снимка БНТ

Около 30 крави и телета са загинали, след като мълния е ударила стадо в местността Старчовец край Калофер.

По първоначална информация животните са били събрани под дърво по време на буря, когато гръмът е поразил мястото, предаде БНТ.

Инцидентът е причинил сериозни щети на стопаните и е сред най-тежките подобни случаи в района.

Местността Старчовец се намира в Калоферския балкан, на около 7 километра северно от Калофер, извън територията на Национален парк Централен Балкан. Районът е известен като пасищна зона, използвана от местни животновъди.

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