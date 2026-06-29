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Силен вятър отнесе българи в морето край остров Лимнос, спасиха ги

Семейството влязло с водни ски, пренебрегвайки предупрежденията

29.06.2026 | 11:18 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Семейство българи е пренебрегнало предупреждението за силен вятър и високи вълни и влиза в морето да спортува с водни ски. 

Течението и вятърът отнасят хората навътре в морето с опасност за живота. 

Жената дори пада от ските и я спасяват с катер на бреговата охрана. 

В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. 

Спасяват и мъжа, без да пострада, предаде кореспондентът на БНР.

Сигналът за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата туристи са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесено от силния вятър.

Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция е приключила успешно. Няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето.

 

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Тагове:

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