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Стрелба във фен зоната в Калифорния, има убит

Изцидентът е станал на площад "Сан Педро"

29.06.2026 | 12:08 ч. 2
Reuters

Reuters

Най-малко един човек е загинал, а друг е тежко ранен при стрелба в популярна зона за развлечения в Калифорния, която е служила като "фен зона“ за Световното първенство, съобщиха от полицията.

Стрелбата е станала в неделния ден, но по това време не са излъчвани футболни мачове, съобщава Euronews.

"Една жертва е обявена за починала на място. Раненият е транспортиран в местна болница с животозастрашаващи наранявания. Този ​​инцидент се разследва като убийство. Няколко околни улици са затворени в района“, съобщи полицейското управление на Сан Хосе в публикация в X.

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Стрелбата е станала на площад Сан Педро, едно от няколкото места в района на залива на Сан Франциско, където тълпи са се събрали, за да гледат мачове от Световната купа на големи външни екрани.

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Калифорния Сан Хосе фен зона стрелба загинал Световно първенство
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