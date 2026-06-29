Стрелба във фен зоната в Калифорния, има убит

Най-малко един човек е загинал, а друг е тежко ранен при стрелба в популярна зона за развлечения в Калифорния, която е служила като "фен зона“ за Световното първенство, съобщиха от полицията.

Стрелбата е станала в неделния ден, но по това време не са излъчвани футболни мачове, съобщава Euronews.

"Една жертва е обявена за починала на място. Раненият е транспортиран в местна болница с животозастрашаващи наранявания. Този ​​инцидент се разследва като убийство. Няколко околни улици са затворени в района“, съобщи полицейското управление на Сан Хосе в публикация в X.

Стрелбата е станала на площад Сан Педро, едно от няколкото места в района на залива на Сан Франциско, където тълпи са се събрали, за да гледат мачове от Световната купа на големи външни екрани.