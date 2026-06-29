Стрелба във фен зоната в Калифорния, има убит

Най-малко един човек е загинал, а друг е тежко ранен при стрелба в популярна зона за развлечения в Калифорния, която е служила като "фен зона“ за Световното първенство, съобщиха от полицията.
Стрелбата е станала в неделния ден, но по това време не са излъчвани футболни мачове, съобщава Euronews.
"Една жертва е обявена за починала на място. Раненият е транспортиран в местна болница с животозастрашаващи наранявания. Този инцидент се разследва като убийство. Няколко околни улици са затворени в района“, съобщи полицейското управление на Сан Хосе в публикация в X.
Стрелбата е станала на площад Сан Педро, едно от няколкото места в района на залива на Сан Франциско, където тълпи са се събрали, за да гледат мачове от Световната купа на големи външни екрани.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.