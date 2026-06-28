Иран приключи участието си на Мондиал 2026, но остави послание за САЩ

Иранското участие на Световното първенство, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, приключи с края на груповата фаза. Персийците имаха до последно шанс да се класират за 1/16-финалите, но равенството между Алжир и Австрия (3:3) сложи край на надеждите ми, пише Блиц.

Това означава, че последният мач на иранските национали на Мондиал 2026 е вчерашното им реми 1:1 срещу Египет, когато отменен гол в добавеното време и гредата им попречиха да стигнат до победата. Капитанът на отбора Мехди Тареми нападна ФИФА в изявлението си след срещата в Сиатъл. Според него световната централа прави всичко, за да може Иран да отпадне след груповата фаза.

След мача срещу Египет иранският национален отбор остави ръкописна бележка за домакините и организаторите на световното първенство.

Ето какво гласи тя:

Идваме от Иран. От земя, която в продължение на хиляди години е поставяла честта над победата. За нас футболът не е само състезание за резултати, а и изпитание за характера. Точки могат да се спечелят по много начини, но уважението не може.

Един отбор може да продължи напред на първенството, но само чрез честност и чест човек може да се изправи пред историята. Феърплейът не е просто един ред в правилата на футбола, той е душата на играта.

Благодарим ти, Сиатъл, за гостоприемството. И благодарим на всички иранци, които дадоха сърцата, гласовете си и цялото си същество за отбора. Иран, никога не се предавай.