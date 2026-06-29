Защо американските ВВС продължат да получават безрадарни изтребители F-35

Въоръжените сили на САЩ са започнали да приемат изтребители F-35 без инсталирани основни радари, след съобщения в началото на годината, че безрадарни изтребители са започнали да се доставят на Военновъздушните сили, пише MWM. Това е резултат от забавяния, засягащи новата програма за активен електронно сканиран радар AN/APG-85, и вече е засегнало Военновъздушните сили и морската пехота. AN/APG-85 е разработен, за да замени съществуващия AN/APG-81 като част от значително забавената по-широка модернизация на F-35 по Block 4, тъй като по-старият радар вече не се счита за конкурентоспособен с новите поколения китайски сензори. Близкият китайски конкурент на F-35, изтребител J-20 от пето поколение, отдавна е въвел свой собствен радар от следващо поколение, базиран на подобни технологии от галиев нитрид.

Започвайки със самолетите от серия 17, предната част на фюзелажа на F-35 е преработена специално, за да побере APG-85. Въпреки това, тъй като новият радар е забавен, по-старият APG-81 не може просто да бъде инсталиран като заместител поради несъвместими монтажни схеми. В резултат на това самолетите се доставят без никакъв радар, с монтиран баласт, за да се поддържа центърът на тежестта на самолета. Продължаването на производството на самолети, докато доставките на радари изостават от графика, е довело до несъответствие между носовите конуси на самолета, който се строи, и радарите, които са налични в момента. Настоящите планове показват, че първите производствени радари APG-85 не се очакват до 2028 г., въпреки че точният график подлежи на промяна. Това може да доведе до това близо 300 F-35 да оставят производствените линии без радари, които да ги оборудват.

Бързото развитие на китайските програми за стелт изтребители е един от основните двигатели на разработването на AN/APG-85,

като новият радар се счита за жизненоважен за подобряване на ситуационната осведоменост срещу самолети като J-20, както и други видове стелт самолети, като стратегически бомбардировачи и дронове. Значителните постепенни подобрения, направени в стелт възможностите на J-20, и признаците за бърз напредък в разработването на по-невидими изтребители от шесто поколение, добавиха допълнителна спешност към въвеждането в експлоатация на нов радар за F-35. AN/APG-85 е предназначен да постигне съществени подобрения спрямо AN/APG-81 по отношение на обхвата на откриване, чувствителността, капацитета за проследяване, устойчивостта на заглушаване и работата с ниска вероятност за прехващане. Въпреки че много от възможностите му остават класифицирани, се предполага, че радарът включва постижения, получени от технологии, разработени за стратегическия бомбардировач B-21, осигурявайки по-голяма изчислителна мощност и подобрена софтуерно дефинирана функционалност. Това би трябвало да позволи на F-35 да открива по-малки радарни сечения на по-големи разстояния, като същевременно работи по-ефективно срещу усъвършенствани системи за електронна война.

F-35, доставяни без радарите, все още са завършени корпуси с функциониращи двигатели, управление на полета, стелт характеристики, комуникационни системи и повечето други авионики. По този начин те все още могат да се използват за много видове обучение както за наземни екипажи, така и за пилоти, и потенциално могат да използват широка гама от оръжия, използвайки информационни канали и данни за насочване от външни сензори, като например други F-35, или използвайки електрооптичната система за насочване на изтребителя. Самолетът може също да използва своите пасивни сензорни решетки, за да работи в роли на събиране на електронно разузнаване, както F-35 са правили широко във военни зони в Близкия изток и Източна Европа. Анализаторите прогнозират, че близо 100 F-35 ще бъдат доставени без радари.