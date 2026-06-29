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Издирват “Батман от Мексико”, лепял с тиксо крадци на уличните лапми

Самозванецът ги преследвал заради предполагаема кражба

29.06.2026 | 17:40 ч. 2
Visegrád 24, X

Visegrád 24, X

Мексикански самозванец, наричан "Батман“, е издирван от полицията, за това, че е преследвал заподозрени крадци на мотоциклети из града и ги е залепвал с тиксо по уличните стълбове, според доклад.

Най-малко петима мъже са били открити в безпомощно състояние, залепени с тиксо по уличните стълбове. Това се случвало в продължение на 10 последователни дни, започвайки на 13 юни в района на Лагос де Морено, Халиско, съобщи The Sun, цитиран и от американските медии.

Според няколко снимки, публикувани от мексиканския журналист Луис Карденас в платформата X, много от предполагаемите крадци са имали нарисувани по лицата мустаци и изписана на испански дума "крадец“.

Извършителят на саморазправата е наричан "Батман от Лагос де Морено“ и е оставил предполагаемо откраднатите велосипеди близо до мъжете, за да изобличи престъпленията им.

На една от снимките са заснети двама мъже, залепени с тиксо един за друг с гърбовете към стълб, над главите им има розов надпис, а пред тях е оставен велосипед.

Полицията третира вързаните мъже като жертви и се опитва да залови извършителя на саморазправата, заяви секретарят по държавната сигурност Хуан Пабло Ернандес, цитиран от изданието.

Мъжете успяха да бъдат откъснати от стълбовете и да им бъде оказана помощ за нараняванията им. Не е ясно дали са разследвани за предполагаемите кражби.

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Все още няма арестувани, но полицията е идентифицирала две превозни средства, които може да са свързани с инцидентите.

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Тагове:

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