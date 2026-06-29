Издирват “Батман от Мексико”, лепял с тиксо крадци на уличните лапми

Мексикански самозванец, наричан "Батман“, е издирван от полицията, за това, че е преследвал заподозрени крадци на мотоциклети из града и ги е залепвал с тиксо по уличните стълбове, според доклад.
Най-малко петима мъже са били открити в безпомощно състояние, залепени с тиксо по уличните стълбове. Това се случвало в продължение на 10 последователни дни, започвайки на 13 юни в района на Лагос де Морено, Халиско, съобщи The Sun, цитиран и от американските медии.
Според няколко снимки, публикувани от мексиканския журналист Луис Карденас в платформата X, много от предполагаемите крадци са имали нарисувани по лицата мустаци и изписана на испански дума "крадец“.
Извършителят на саморазправата е наричан "Батман от Лагос де Морено“ и е оставил предполагаемо откраднатите велосипеди близо до мъжете, за да изобличи престъпленията им.
На една от снимките са заснети двама мъже, залепени с тиксо един за друг с гърбовете към стълб, над главите им има розов надпис, а пред тях е оставен велосипед.
Полицията третира вързаните мъже като жертви и се опитва да залови извършителя на саморазправата, заяви секретарят по държавната сигурност Хуан Пабло Ернандес, цитиран от изданието.
🇲🇽 Mexico now has its own “Batman”: He hunts motorcycle thieves at night and duct-tapes them to poles
In Lagos de Moreno, Jalisco state, five men have already been found tied to lampposts. Some had their mouths taped, showed signs of beating, and stolen motorcycles were left… pic.twitter.com/JU3shOGH9s— Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026
Мъжете успяха да бъдат откъснати от стълбовете и да им бъде оказана помощ за нараняванията им. Не е ясно дали са разследвани за предполагаемите кражби.
Все още няма арестувани, но полицията е идентифицирала две превозни средства, които може да са свързани с инцидентите.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.