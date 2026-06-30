Войната срещу Украйна се развива неблагоприятно за Русия и Москва може да прибегне до ескалация, като приложи към страна от НАТО "кримския" сценарий със "зелените човечета", смята полското разузнаване.

Полското ръководство вижда нарастващ риск от провокации от страна на Русия на източния фланг на НАТО. "Наблюдаваме събитията в Украйна и виждаме, че в момента войната се развива неблагоприятно за Русия. Това е повод за опасения, че Москва може да прибегне до по-нататъшна ескалация", заяви шефът на полската разузнавателна служба полковник Павел Шота пред вестник "Жечпосполита", цитиран от Дойче веле.

Атака от малък мащаб срещу балтийските държави може да изглежда като десант на "зелени човечета", смята шефът на полската разузнавателна служба. Този израз, приложен към въоръжените сили на Русия, се появи след анексирането на Крим през 2014 г. и под него се разбират руски военнослужещи с военни униформи без отличителни знаци.

Москва "систематично преминава "червените линии" с цел да провери реакцията на НАТО", отбеляза Шота. "Цената на такива провокации не е висока", но реакцията на Североатлантическия алианс "е преди всичко политическа, което подтиква към по-нататъшна ескалация", добави той.

"Знаем за плановете на Кремъл"

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски също предупреди преди няколко дни за възможна операция на руската армия под чужд флаг. "Трябва да изясним на Путин, че сме наясно с неговите планове и че няма да се поддадем, че това е напълно неприемливо и че ще защитаваме всеки метър от територията на НАТО", подчерта външният министър на страната в интервю за американската медия Си Би Ес.

Кремъл неведнъж е заявявал, че Русия не възнамерява да напада страните от НАТО. Въпреки това военните разузнавателни служби и разузнавателните служби на редица държави от Алианса споделят позицията на Варшава и се разминават само по отношение на мащаба на евентуална атака и времето, в което тя би могла да се състои.

В Германия беше симулирано руско нахлуване на територията на НАТО

През декември 2025 г. в Германия се проведоха военни учения, в хода на които беше симулирано руско нахлуване на територията на Североатлантическия алианс в Литва - под претекст за хуманитарна криза в Калининградската област. В хода на ученията Германия прояви нерешителност, а Полша мобилизира войски и се придвижи към границата с Литва, но не я пресече.

САЩ се задоволиха с изявленията на Русия за хуманитарния характер на действията ѝ. По този начин по време на учението се разви хипотезата, че Москва успява за броени дни да подкопае доверието в НАТО и да установи контрол над Балтийския регион, разгръщайки контингент от едва около 15 000 военнослужещи.