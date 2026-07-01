Най-кошмарният супергерой? Хлебарка с водолазен костюм

Сякаш хлебарките и без това не бяха достатъчно трудни за убиване.

Учени в Азия създадоха 3D принтирани водолазни костюми, които позволяват на хлебарки да дишат под вода до три часа. Това потенциално може да превърне насекомите в миниатюрни разузнавачи при бедствия - а един ден дори да ги изпрати в Космоса, става ясно от изследване, публикувано в Nature Communications.

"Новият ни водолазен костюм за насекоми работи като кислородната бутилка, използвана от хората водолази", обясни водещият автор на изследването проф. Хиротака Сато от Училището по механично и аерокосмическо инженерство към NTU Singapore, цитиран от SMBTech.

От киберхлебарки към спасителни "дронове"

Сато и екипът му вече са демонстрирали, че мадагаскарските съскащи хлебарки могат да бъдат управлявани дистанционно чрез поставяне на електроди в сетивните им органи, съобщава New Scientist. Контролът е бил толкова прецизен, че учените са успели да накарат цели групи от роботизирани хлебарки да действат координирано.

Така те се приближават към крайната си цел - създаването на органични спасителни "дронове", които могат да претърсват зони на бедствия в търсене на оцелели.

Учени в Азия са разработили водолазен костюм за хлебарки, който позволява на насекомите да дишат под вода. Това може да им даде възможност да помагат при операции по издирване и спасяване в наводнени райони.

Мадагаскарски съскащи хлебарки/Снимка: Pixabay

Проблемът с водата

Единственият сериозен недостатък на тези кибернетично подобрени супернасекоми е, че не се справят добре във вода. Това ограничава способността им да се придвижват през наводнени пространства - точно там, където често достъпът за хора и техника е най-труден.

За да заобиколят този проблем, учените оборудват киборг насекомите с 3D принтиран водонепроницаем костюм от смола. Той генерира кислород и го подава към дихалцата на хлебарките - малките отвори, през които те дишат. Така насекомите могат да действат както под вода, така и на суша.

Вместо да поставят на хлебарките кислородна бутилка в човешки стил, изследователите зареждат костюма със смес от водороден пероксид и манганов диоксид. Тази комбинация реагира и образува кислород, който насекомите могат да усвоят.

"Той генерира кислород и го доставя директно до дихателните отвори на насекомото, което позволява на киборг хлебарката да оцелява и да се движи под вода или в среда с ниско съдържание на кислород", посочи Сато, цитиран от New York Post.

Три часа под вода

Снабдени с водния екзоскелет, хлебарките се представят успешно в тестове за амфибийно спасяване, проведени в пластмасови тръби, които симулират наводнени тунели и други среди с ниско съдържание на кислород.

Издръжливите насекоми могат да се движат до три часа под вода на дълбочина от почти 30 см, без да получат каквито и да било неблагоприятни ефекти. Освен това достигат скорост до 78,4 милиметра в секунда - само с около 10 милиметра в секунда по-бавно от средната им скорост на суша.

С други думи, хлебарките вече могат да преживеят не само ядрен апокалипсис, но и водолазна експедиция.

Защо това може да е важно при бедствия?

Според Сато тези костюми са важни, защото реалните места на бедствия могат да бъдат предизвикателни след силен дъжд или наводнение, когато пътищата за достъп в развалините, каналите и тесните процепи са блокирани.

"Като разширяваме оперативните възможности на нашите киборг насекоми така, че да включват и придвижване под вода, вярваме, че те могат да подобрят усилията при издирване и спасяване", допълни той.

И водата не е пределът за тези миниатюрни нашественици на килерите. Сато иска един ден да ги изпрати там, където малко хлебарки са стигали преди.

Следваща спирка - Космосът

"Крайната цел е да отведем тази технология в Космоса. Това е нещо като една стъпка, една голяма стъпка към космически костюми за киборг насекоми. Изследване на повърхността на Марс например", заяви той.

Сега екипът му планира да тества костюмите за хлебарки в различни сурови среди, за да види как биха се справили във вакуума на дълбокия Космос.

Разбира се, това повдига въпроса защо учените просто не използват робот. Според тях хлебарките са далеч по-ефективни, защото могат да работят дълго време без презареждане. Вместо това те попълват собствените си енергийни запаси, като намират храна в природата. Освен това Сато вече е тествал насекомите си в реални условия.

Неговите киборг насекоми са участвали в операции по издирване и спасяване, включително Operation Lionheart след земетресението с магнитуд 7,7, което опустоши Мианмар през пролетта на 2025 година.