Тревожен сигнал от Антарктида: огромна температурна аномалия разтревожи учените

Антарктида е била обект на тревожно високи температури този месец. Живакът се е покачил до над 15°C на една метеорологична станция през юни, надминавайки предишните зимни топлинни рекорди, съобщава Euronews.

Вместо обичайния 20-сантиметров сняг, в някои райони се е виждала гола земя. Необичайните температури пораждат опасения относно ускоряването на климатичния колапс.

Температурите в Антарктида достигнаха максимум от 15,4°C на 6 юни, съобщава британският вестник The Guardian. Данните са регистрирани от аржентинската база „Есперанса“ на полуостров Тринити.

Новият топлинен рекорд идва на фона на продължителна топлинна вълна, при която максималните дневни температури са над нула градуса в продължение на три последователни седмици.

Пиковата температура счупи предишния рекорд,

поставен на същата станция през 1998 г., с 2°C.

Раул Кордеро, еквадорски професор по климат в Университета в Гронинген, каза пред The ​​Guardian, че това е „абсолютна лудост“. Други райони също регистрират много по-високи от нормалните температури, тъй като необичайно силни топли ветрове от север преминаха през голяма част от Антарктическия полуостров. Чилийската метеорологична станция „Бунен Ривера” регистрира температури от почти 13°C. Изследователи, разположени на остров Кинг Джордж, на 160 км от Есперанса, съобщиха за големи площи от ландшафта, където се вижда гола земя, след като живакът се повиши до 4,6°C на 6 юни.

По-рано тази година доклад подчерта колко високи са станали залозите, тъй като причинените от човека климатични промени продължават бързо да затоплят Антарктида. Проучването, публикувано в списанието Frontiers in Environmental Science, моделира най-добрия и най-лошия сценарий за глобално затопляне на Антарктическия полуостров, най-северната част на континента.

При сценария с най-високи емисии, покритието на морския лед може да намалее с 20 процента. Това ще има огромно въздействие върху видовете, които зависят от него, като крил, който е важна плячка за китовете и пингвините.

По-високото затопляне на океана може също да натовари екосистемите и да допринесе за екстремни метеорологични условия. Многобройни екстремни метеорологични явления през последните години са свързани с изгарянето на изкопаеми горива, включително смъртоносните наводнения във Валенсия през 2024 г. и мусонните бури в Азия миналата година.