Президентските избори във Франция ще са на 18 април 2027 г.

На 18 април 2027 година ще бъдат следващите президентски избори във Франция, съобщават повечето местни медии.

Датите ще бъдат официално оповестени днес на заседание на Министерския съвет.

Според френската конституция изборите трябва да бъдат произведени между 20 и 35 дни преди края на настоящия петгодишен мандат. Президентът Еманюел Макрон започна втория си мандат на 14 май 2022 г.

Така първият тур ще се състои по време на пролетната ваканция, а вторият тур – в деня след Празника на труда.

Вече е ясно, че настоящите президент Еманюел Макрон няма да се кандидатира за поста.

Антиимиграционната партия “Национален сбор“ (RN) на Марин льо Пен разглежда изборите догодина като най-силната си възможност досега да вземе властта.

Проучванията многократно сочат, че крайната десница може да води в първия тур на гласуването през 2027 г., но все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат, съобщава AFP.

Льо Пен се надява да се кандидатира за президент за четвърти път следващата година, след като завърши трета през 2012 г. и след това два пъти достигна до балотажа срещу президента Еманюел Макрон.

Тя ще се кандидатира като кандидат на своята евроскептична партия, ако апелативният съд на 7 юли не ѝ забрани да изпълнява длъжността си заради предполагаема измама с фалшиви работни места в Европейския парламент.