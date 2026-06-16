Хванаха Зеленски и Макрон да обсъждат как да се справят с тръмп

Френският президент Еманюел Макрон и украинският президент Володимир Зеленски бяха хванати в горещ момент пред микрофона на срещата на върха на Г-7. Двамата изглежда обсъждаха дали Зеленски ще се срещне с президента Доналд Тръмп, наред с други неща.

След като лидерите размениха поздрави, Макрон попита украинския лидер колко дълго ще остане във Франция за конференцията на Г-7.

Зеленски изглежда каза, че ще може да остане само още един цял ден, тъй като трябва да пътува до Брюксел в четвъртък.

След това Макрон попита дали Зеленски "организира двустранна [неразбираемо] среща“.

"С президента Тръмп?“, отговори Зеленски.

Лидерите разговаряха тихо повече от двадесет секунди, преди Макрон да вметне по-шумно: "Добре, ще го уредим.“

Двамата може би са се опитвали да избегнат подслушването.

След това Макрон спомена предстояща среща на Г-7, преди той и Зеленски отново да понижат гласа си. И двамата лидери се срещнаха с президента по-късно във вторник.

Тръмп е по-недружелюбен към Зеленски, отколкото другите лидери на Г-7, като дори го изгони драматично от Белия дом след бурна среща миналия февруари.

Европейските лидери се чувстват неудобно от нестабилната външна политика на Тръмп по време на втория му мандат.

Зеленски търси подкрепа

Зеленски продължава да търси подкрепата на страните от Г-7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ) срещу Русия.

Украйна и Русия продължават да обменят удари с дронове и ракети повече от четири години след началото на войната помежду им.

Украинецът промотира "многостранна среща“ с лидерите на Г-7 в публикация в X във вторник следобед местно време, благодарейки на другите държавни глави за участието им.

It is always important to coordinate positions.

____ Завжди важливо координувати позиції. 🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

"Приоритетите са ясни. Повече ракети за противовъздушна отбрана, заедно с лицензи за производството им, зимен пакет за подкрепа и засилване на натиска върху Русия. Важно е, че САЩ са готови да осигурят подкрепа по тези линии на усилия", написа Зеленски в социалните мрежи.

Тръмп и Зеленски разговаряха по време на срещата във вторник, а президентът на САЩ заяви след това, че според него Русия трябва да сключи сделка с Украйна.

Зеленски публикува снимки от разговора си с Тръмп, на които се вижда държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който го наблюдава.

"Винаги е важно да се координират позициите“, публикува Зеленски заедно със снимките.

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс заяви пред Daily Mail, че отношението на Тръмп и Зеленски "предполага спокойна, отговорна и приятна дискусия“, докато Рубио сякаш е поел "ролята на водещ или рефер“.

Експертът сравни разговора им във вторник с разговора им във Ватикана миналия април преди погребението на папа Франциск, казвайки, че и в двата случая те са седели "мъж до мъж, без подпори, освен два прости стола, които са създавали вид на равен статус“.

Тръмп посочи, че ще говори отново със Зеленски по време на срещата на върха на Г-7.