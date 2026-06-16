Зеленски, Тръмп и Макрон проведоха задкулисна среща в кулоарите на Г-7

Президентът Володимир Зеленски се е срещнал с президента на САЩ Доналд Тръмп и френския президент Еманюел Макрон в кулоарите на срещата на върха на Г-7 във Франция на 16 юни.

Срещата е първата среща между Зеленски и Тръмп от повече от четири месеца и е продължила около 30 минути, тъй като Киев се стреми да възобнови замразените мирни преговори.

It is always important to coordinate positions.

____ Завжди важливо координувати позиції. 🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

По-късно тримата лидери участваха в съвместна работна сесия с други лидери на Г-7, където войната на Русия срещу Украйна беше централна тема на дискусия.

Договорена подкрепа

Зеленски заяви, че е била договорена подкрепа за противовъздушна отбрана между партньорите от Г-7, добавяйки, че всички членове на групата ще работят за укрепване на защитата на Украйна.

"Говорихме както за системите, така и за ракетите“, каза Зеленски пред репортери.

Украинският президент добави, че е повдигнал въпроса директно с Тръмп, изразявайки надежда, че Украйна може да получи лицензи за производство на съответните противобалистични системи и ракети.

Президентът на САЩ изглежда е гледал положително на предложението, твърди Зеленски, цитиран от украинските медии.

"Имахме добра среща“, каза Тръмп пред репортери след срещата, добавяйки, че Русия "трябва да сключи сделка“.

Очаква се по-късно да има и втора среща между лидерите.

Ще има ли среща лице в лице?

Срещата се проведе в момент, когато Украйна засилва натиска върху руския президент Владимир Путин да проведе директни разговори със Зеленски - среща лице в лице, която би била първата между двамата лидери от началото на пълномащабното нахлуване на Русия.

Зеленски отдавна говори за това, че само Путин има правомощията да прекрати войната.

Мирните преговори, посредничени от САЩ, на практика са замразени от февруари. Оттогава вниманието на Вашингтон се насочи към войната с Иран, която според украински и американски представители е станала основната причина преговорите да загубят инерция.

На 15 юни Зеленски заяви, че се надява Тръмп да помогне за провеждането на тристранна среща с участието му и Путин в Съединените щати.

"Ако Русия откаже и този шанс, ще е необходим натиск“, каза той.

Кремъл постоянно избягва среща със Зеленски в неутрална страна, като вместо това настоява украинският президент да пътува до Москва - предложение, което Киев разглежда като опит за пълно избягване на смислени преговори.

Зеленски многократно е призовавал за директни разговори с Путин. Само преди седмица той покани руския лидер да се срещне в неутрална страна, за да обсъдят рамката на мирно споразумение, предлагайки Украйна да спазва пълно прекратяване на огъня по време на преговорите.

По-късно Путин заяви, че "не вижда смисъл да се среща със Зеленски“.

Тръмп вече е сигнализирал за подкрепа на директните преговори между Русия и Украйна като път към прекратяване на пълномащабната война.