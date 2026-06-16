Ръкостискане на Тръмп и Брижит Макрон предизвика вълна от коментари ВИДЕО

В кулоарите на срещата на Г-7 президентът на САЩ Доналд Тръмп стисна ръката на Брижит Макрон с характерния си стил на ръкуване. Тръмп до последния момент не искаше да пусне ръката на съпругата на френския лидер. Моментът беше запечатан от камерата и бързо се разпространи в социалните мрежи, като бе изчислено, че цялото действие е продължило 13 секунди.

На записа ясно се вижда как Брижит се опитва да измъкне ръката си от хватката, но американският президент я държи здраво.

Сцената не остана незабелязана сред френските политици. На нея веднага реагира лидерът на партията "Патриоти" Флориан Филипо.

"Този път не Макрон, а Брижит получи много силно ръкостискане от Тръмп", отбеляза той.

Cette fois ce n’est pas Macron, mais Brigitte, qui a eu droit à la poignée de main très musclée de Trump ! Vidéo ! ⤵️ pic.twitter.com/E63Q9yno9A — Florian Philippot (@f_philippot) June 16, 2026

Вторият ден от срещата на върха на Г-7 в Евиан, Франция, е в ход. Войната на Русия срещу Украйна е първата точка от дневния ред.

Украинският президент Володимир Зеленски се присъедини към лидерите на срещата на върха на Г-7, за да обсъдят нови начини за възобновяване на мирните преговори с Русия, които бяха в застой в резултат на конфликта в Близкия изток.