Ford наема отново инженери, изкуственият интелект не успял да ги замени

Ford е наела повторно над 300 ветерани инженери по качеството, след като системи с изкуствен интелект не са успели да заменят опита и уменията на квалифицираните специалисти, съобщи американското издание Bloomberg. Вицепрезидентът по инженеринг Чарлс Пун призна в сряда, че компанията е подценила значението на опитните си служители при внедряването на технологията.

„Погрешно сметнахме, че само чрез въвеждане на изкуствен интелект и усвояване на дизайнерските изисквания, с които разполагахме, ще произведем висококачествен продукт", каза Пун. Той посочи, че много от ветераните са напуснали компанията, преди знанията им да могат да бъдат използвани за обучение на автоматизираните системи. Впоследствие те са били реинтегрирани - едновременно за подобряване на системите и за наставничество на по-млади колеги. Наред с другите мерки Ford е внедрила 900 камери с изкуствен интелект в заводите си за засичане на проблеми с качеството.

Признанието идва на фона на завръщането на Ford на върха в американското изследване на JD Power за начално качество - класация, която компанията не е заемала от 2010 г. В прессъобщение тя посочи, че „достигането до качество от най-висок клас изисква значително обновяване на таланта", включително замяна на ръководители в инженерните дейности, веригата на доставки и производството. |БГНЕС