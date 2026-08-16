Руският ракетен обстрел се засилва, зимата в Украйна вероятно ще е още по-страшна

Макар до зимата да има време, много украинци са изпълнени с опасения отсега - вероятно е руските въздушни нападения да се ожесточат. Къде може да се намери спасение?

През последната нощ Русия отново нанесе удари с балистични ракети срещу Киев. Градската военна администрация съобщи, че в резултат от атаката в два района на украинската столица са избухнали пожари.

Малкото кафене на Наталия и съпруга ѝ Максим не е далеч - то е в центъра на Киев и предлага различни сладкиши и други тестени изделия. Двамата започват работа в четири часа, за да може до шест тестото да е готово, разказва АРД, цитирани от "Дойче Веле".

Не е било лесно - отворили са кафенето насред войната. Парите не били достатъчно, дните били дълги, а нощите - изпълнени с постоянни руски въздушни удари, продължава германската обществена медия. Наталия споделя, че просто е трябвало да се справят, тъй като е било необходимо да се погрижат за дъщерите си и за родителите.

Живот под постоянна заплаха

Много от сградите на улицата, на която се намира кафенето, са увредени тежко от руските въздушни нападения. Ремонтните дейности все още продължават.

Хората в Киев са уморени, нервите им са опънати от войната, пише АРД. Наталия казва, че вече изобщо не следи новините, концентрира се върху работата си, ежедневието, децата, кучето и котката.

"Вече сме свикнали с постоянните въздушните тревоги", споделя съпругът ѝ Максим. Той е наясно и, че в момента Украйна почти не може да се защити от руските балистични ракети.

"Балистичната ракета идва много бързо. В най-добрия случай имаме пет минути", обяснява Максим. "Предупрежденията стигат до нас през Телеграм. Отиваме в коридора и чакаме експлозията."

Трябва да се вземат мерки

Двамата вече не се надяват, че САЩ ще продължат да помагат. Максим предполага, че украинската оръжейна индустрия вероятно ще успее бързо да разработи собствена система за противовъздушна отбрана, която да може да се справи и с балистичните ракети.

Те всяка година се надявали войната да приключи в най-скоро време. Сега обмислят да вземат кредит и да инсталират соларни панели, за да могат да разчитат на нужната им електроенергия. "А ако през зимата няма вода, ще заминем на село."

Зимата буди тревоги отсега

Идващата зима е една от доминиращите теми през това лято, пише кореспондентката на АРД в Киев. Подобно на Наталия и Максим, много хора в столицата на Украйна се опитват да се подготвят за студения сезон отсега.

Това е техният начин да реагират на постоянните заплахи, на беззащитността и на дипломатическите усилия за осигуряването на повече средства за противовъздушна отбрана.