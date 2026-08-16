Иран екзекутира мъж за участие в зимните протести

Иранската съдебна власт обяви в неделя екзекуцията на мъж, осъден за прегазването на няколко полицаи с колата си по време на антиправителствени протести през януари.

"Шахрам Садеги, осъден на смърт за извършване на деяние в подкрепа на ционисткия режим и САШ, беше екзекутиран тази сутрин", се казва в уебсайта на съдебната власт Mizan Online. В него се добавя, че мъжът е прегазил няколко полицаи с колата си на 8 януари в Карадж, западно от Техеран, ранявайки седем от тях.

Протестното движение, първоначално предизвикано в края на декември от високата цена на живот, бързо прерасна в масови антиправителствени демонстрации, достигнали своя връх на 8 и 9 януари. Иранските власти съобщиха за над 3000 смъртни случая, приписвайки насилието на "терористични деяния", организирани от САЩ и Израел, докато правозащитни организации, базирани в чужбина, твърдят, че силите за сигурност са стреляли по протестиращите.

Броят на екзекуциите в Иран се е увеличил от началото на войната в Близкия изток, която избухна на 28 февруари с американско-израелски удари срещу Иран. Голям брой от екзекуциите са свързани с протестите. Властите са екзекутирали най-малко 1639 души миналата година, което е рекордно висок брой от 1989 г. насам, твърдят Iran Human Rights, неправителствена организация със седалище в Норвегия, и Together Against the Death Penalty (ECPM) със седалище в Париж. Според Amnesty International, Иран извършва втория най-голям брой екзекуции след Китай.