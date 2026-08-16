Жегата ни съкращава живота: 4 дни с горещи вълни ни състарява с 9 дни

Горещите вълни ни съкращават живота, а ако работим по време на жега - нещата стават драматични.

Четири дни с горещи вълни ни състарява с девет, а ако се трудим на открито - с 33 дни, каза пред Нова тв д-р Зорница Спасова, специалист по климатични промени и и главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи.

Тя обясни, че е установено как жегите имат връзка и със стареенето - т.нар. термо стареене. По думите й в градовете панелът, бетонът и ЕПК строителството поемат повече топлина и я излъчват през нощта.

Тропичните нощи (температурата не пада под 20 градуса) са характерни за централните части на градовете. Характерни топли точки за България са Черноморското крайбрежие, Сандански, Петрич, Пловдивското поле, Русе и Силистра при Дунав..

Д-р Спасова заяви, че в тази поредица от дълги горещи дни човешкото тяло има нужда да си почине поне 3-4 часа. Сънят се накъсва, става по-фрагментиран, по-късно се заспива, по-често се събуждаме, ставаме по-раздразнителни, увеличава се агресията.

Заспиването зад волана се случва в летните месеци, каза още тя.