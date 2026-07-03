8 дни под руините: Извадиха жив мъж от отломките на земетресението във Венецуела ВИДЕО

43-годишен охранител във Венецуела беше изваден жив изпод руините на търговски център, след като прекара осем дни затрупан под отломките вследствие на две последователни земетресения, отнели живота на над 2200 души, съобщава Fox news.

Ернан Алберто Хил Флорес беше спасен от срутеното сутеренно ниво на търговския център "Галериас Плая Гранде“ в крайбрежния щат Ла Гуайра, където бе останал блокиран, след като мощните трусове удариха района на 24 юни.

"Когато го открихме, той ни помоли да не казваме на съпругата му, че е жив – за всеки случай, ако не оцелее“, заяви пред АР спасителят от Червения кръст на Коста Рика Миняр Коядо.

Rescuers pulled a 43-year-old security guard alive from a collapsed basement 8 days after the devastating twin earthquakes that struck Venezuela on June 24.pic.twitter.com/XWWWAiPKLu — Massimo (@Rainmaker1973) July 2, 2026

Спасителите установиха контакт с Хил Флорес още през уикенда, след като засякоха признаци на живот под отломките. Флорес работел нощна смяна, когато първото земетресение ударило. Докато голяма част от сградата се срутила около него, малката му охранителна будка останала непокътната, предпазвайки го от падащия бетон и оставяйки достатъчно място, за да оцелее.

Спасителните екипи работили въпреки вторични трусове, проливни дъждове и нестабилни развалини, за да стигнат до него. Те използвали телескопична камера, за да се свържат с Флорес, спускали вода и течни хранителни вещества през тясна шахта, за да го поддържат жив през последните дни на спасителната операция.

Съпругата му, Гусбимар Гонсалес, каза, че отчаянието на семейството се е превърнало в надежда, след като спасителите са стигнали до съпруга ѝ.

A man is pulled out alive from rubble eight days after devastating Venezuela earthquakes in "miraculous" rescue. https://t.co/jyo7z8Fbls pic.twitter.com/eRVDyDvQA8 — CNN (@CNN) July 2, 2026

"Когато разбрах, че е жив, видях лъч светлина в тъмнината“, каза тя пред АП. Двойката има две деца, на 8 и 10 години.

Видео от мястото на инцидента показва как спасителите носят Флорес на носилка, покрита с оранжев брезент, през ликуващи тълпи, преди да го качат в линейка на Червения кръст. Членове на Червения кръст на Коста Рика се прегръщат след спасяването.

Спасителната операция се ръководеше от чилийски пожарникари и включваше екипи за издирване и спасяване от Коста Рика, Съединените щати, Португалия, Мексико и други държави.

Търговският център се срути, след като две последователни земетресения с магнитуд съответно 7,2 и 7,5 удариха Северна Венецуела на 24 юни, разрушавайки десетки хиляди сгради, отнемайки живота на над 2200 души и ранявайки повече от 11 000 други.

Спасяването на Флорес донесе рядък миг на надежда след дни на опустошение.

Във вторник спасителни екипи извадиха живо 2-годишно момченце, прекарало шест дни затрупано под отломките.