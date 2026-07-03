Българин след атаката срещу Ермолаев в Монако: И тук могат да се случат лоши неща

Описанието на Френската Ривиера от У.С. Съмърсет Моъм като "слънчево място за съмнителни хора" може би ще се усети още по-подходящо тази седмица в Монако - малкия полуанклав на милиардерите, вклинен между Франция и Средиземно море.

Работници кърпеха очуканата от експлозии врата на елегантния жилищен блок "Сън Палас", където Вадим Ермолаев си въобразяваше, че е намерил безопасно убежище, след като е бил санкциониран от украинското правителство.

Съседите му на "Реверенд-Пер-Луи-Фрола" - тиха улица на хълм с изглед към Средиземно море, все още бяха видимо разтърсени три дни след като бомба рани 58-годишния украински магнат, жена, за която се твърди, че е негова партньорка, 46-годишната Анна Насобина, и 13-годишния им син.

Вече има заподозрян, съобщи прокуратурата на княжеството в четвъртък.

"Издадена е заповед за арест на заподозрения, който ще бъде обект на червена бюлетина на Интерпол от тази вечер", добави говорител.

Силвано Иполито, който живее в съседство, слиза хукнал надолу по стълбите, когато чул експлозията, и намерил жената - най-тежко ранената жретва - покрита с кръв.

"Първоначално си помислих, че е мъртва", каза той. "Беше в ужасно състояние. Никога не съм виждал нещо подобно. После видях как гърдите ѝ се движат. Съпругата ми е лекар от спешна помощ и тя ѝ оказа първа помощ."

Съобщава се, че жената е с ампутирани крака и се е нуждаела от интензивно лечение.

"Състоянието на лицето, което е било в критично състояние, не се е стабилизирало и животът му остава в опасност", каза в сряда следобед Стефан Тибо, главният прокурор на Монако.

Насобина живее в Лондон, където притежава имот за 8 милиона паунда близо до Холанд Парк в западната част на града. Източник, който познава семейството, каза, че тя е живяла в имота със сина си и че Ермолаев редовно прекарвал време там с тях. Тя е родом от Днепропетровска област на Украйна, където баща ѝ, Александър, е бил първи заместник-държавен прокурор.

През 2016 г. тя и три други жени основават Club Éclectique, който е описван като "частно дружество за ентусиасти на изкуството да живееш". Клубът, регистриран на улица "Риджънт" в Лондон и има офис в Монако, е домакин на културни събития с участието на украински и руски художници.

От 2023 г. тя е и директор на Wycombe Square Investments, компания, регистрирана в Обединеното кралство.

Първоначалните съобщения предполагат, че втората жертва на експлозията е съпругата на Ермолаев, Анна, на 56 години, майка на другите му четири деца. Г-жа Ермолаева обаче заяви пред украинските медии, че не е сред жертвите. По-късно украински блогър заяви, че е ранена Насобина. Само самоличността на Ермолаев е потвърдена от официални лица.

Когато The Times се свърза приятел на Насобина, той не отрече, че тя е пострадала при експлозията, казвайки само, че това е "личен въпрос".

Тийнейджърката се е отървала с леки наранявания и е била разпитана от разследващите, но Ермолаев остава в болница в Ница. Основният му дом през последните няколко години е апартаментът му в Sun Palace - кремава четириетажна сграда от 20-те години на миналия век с бели капаци. В четвъртък входът ѝ беше залепен с лента и охраняван от въоръжена полиция.

"Това шокира всички ни, защото се предполага, че Монако е едно от най-безопасните места в света. Ако войната в Украйна идва тук, това не е добре, но мисля, че беше изолиран инцидент", казва 30-годишната Луиз, съседка на Ермолаев.

Разследващите смятат, че украинската служба за сигурност може да е организирала бомбения атентат, насочен срещу Ермолаев, според френския вестник Le Figaro. От 2023 г. насам той е под санкции, наложени от украинското правителство заради бизнес дейностите му в окупирания от Русия Крим и за предполагаемо плащане на данъци на Москва. Той отрича всички обвинения и осъжда руската инвазия.

Има спекулации, че Ермолаев, който е получил гражданство на ЕС от Кипър през 2018 г., може да е бил обект на атака заради връзката си с предполагаема измама.

Миналата година синът му Артур беше задържан в Кипър и екстрадиран в Естония, където беше обвинен в създаване на престъпна организация, занимаваща се с телефонни измами. Той сключи споразумение за признаване на вината, получи условна присъда, плати 8,5 милиона евро и напусна Естония малко след това.

45-годишният Роберт, друг съсед в Монако, казва:

"След войната в Украйна много украинци се преместиха тук. В Монако, ако сте заможни, властите не задават твърде много въпроси на чуждестранните жители за произхода на богатството им, но мисля, че в бъдеще ще трябва да бъдат по-строги."

Над 38 000 души са натъпкани в този данъчен рай с високи сгради, по-малко от два пъти по-голям от лондонския Хайд Парк. Дори скромни апартаменти могат да се продадат за повече от 2 милиона паунда, а наемите за луксозни апартаменти могат да започват от около 15 000 евро на месец.

Около три четвърти от жителите са заможни чуждестранни граждани, докато монегаските от средната класа са настанени предимно в субсидирани държавни блокове с ниски наеми.

Bentley Flying Spur на Ермолаев за 250 000 паунда не би привлякъл вниманието сред Фераритата и Ламборгинитата на Монако.

Бял кабриолет Rolls-Royce с немска регистрация беше паркиран пред казиното в Монте Карло в полунощ в сряда, до редица други луксозни автомобили. Съгласно местния закон, жителите и гражданите на Монако са лишени от правото да играят хазарт там, но масите за рулетка са препълнени с туристи, поставящи чиповете си под кристалните полилеи.

Сред тях беше Емил, 50-годишен българин, който живее в Дубай, друг данъчен рай, но е потърсил временно убежище от ирански дронове с приятел, който е жител на Монако

"Мислех, че оставям опасността зад гърба си, но изглежда, че и тук могат да се случат лоши неща", каза той. "Въпреки това мисля, че може да се преместя тук. Мисля, че властите ще направят всичко, за да гарантират безопасността на хората. Монако разчита на репутацията си за сигурност, за да привлича милионери и милиардери."

Елен Константи, френска авторка, която е описала дългогодишните опасения от корупция в княжеството, казва:

"Двата стълба на икономиката на Монако са липсата на данък върху доходите за жителите и несравнимата сигурност. Има над 600 полицаи, което означава около един на всеки 60 жители, с камери за наблюдение навсякъде. Можете да видите колко важно беше да се успокоят хората след бомбардировките от изявленията, направени от самия принц Алберт и ръководителя на неговото правителство."

Монегаската и френската полиция вече са силно видими, както в княжеството, така и по Ривиерата.

Минути след експлозията мъж с черна шапка е заснет от охранителни камери, преминавайки през обикновено неохраняваната граница с Франция, а оттогава полицията спира и проверява превозни средства, влизащи и излизащи от Монако. По-късно се оказа, че заподозреният е жена, украинка, която се е дегизирала като мъж.

Според зашеметяващо високите стандарти на територията, сградата на Ермолаиев е сравнително скромна, а кварталът му в покрайнините на Монако, близо до френската граница, е по-малко търсен от спиращите дъха разкошни централни райони.

"Тази атака беше възможна, защото той не живееше в по-скъп квартал, където сигурността би била по-добра и мъжът, който е поставил бомбата, вероятно би бил прихванат", казва Константи. "В Монако почти няма престъпност, поради което хората се чувстват сигурни, когато шофират в суперлуксозни автомобили. Когато най-богатата жена в Монако, Елен Пастор, беше убита от наемен стрелец през 2014 г., това се случи отвъд границата, в Ница, защото би било твърде трудно да се осъществи в Монако."

Бомбеният атентат предизвика трескави спекулации с мащаб, несравним с убийството на Пастор и смъртта на финансиста Едмон Сафра при подозрителен пожар през 1999 г.