Италия подкрепи България: И Мелони няма да санкционира патриарх Кирил

Италия се присъединява към България, изразявайки загриженост относно плановете за санкциониране на руския православен патриарх Кирил, според трима дипломати от ЕС, информирани с дебатите по темата.

Главният дипломат на ЕС Кая Калас предложи забрана за визи за Кирил, съюзник на руския президент Владимир Путин, който многократно е хвалил и оправдавал пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна, като част от 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия.

Но ходът се сблъска с възражения от България, която има значително православно население, както и с "резерва" - дипломатически език за опасения, които трябва да бъдат решени, освен с вето - от Рим. На тримата дипломати беше предоставена анонимност, за да обсъдят обсъжданията при закрити врати относно санкциите.

Загрижеността на Рим произтича от Ватикана и е съсредоточена върху безпокойството от санкционирането на лидера на християнска деноминация, според един от дипломатите, цитиран от POLITICO. Говорител на постоянното представителство на Италия в ЕС отказа коментар.

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Дипломати от ЕС обсъждат и предложение за замразяване на таван на цените на продажбите на руски петрол, който в момента е установен на 44 долара за барел. Предложението от офиса на Калас е да се отложи прегледът на тавана на цените, който трябва да се осъществи в средата на юли и ще се увеличи автоматично, ако не се предприемат действия.

Гърция, Малта и Кипър - всички страни със значителни корабоплавателни сектори, които помагат за обслужването на руски кораби - са възразили срещу отлагането на прегледа на тавана на цените, според същите дипломати. Гърция и Малта преди това са възразили срещу предложение за забрана на предоставянето на морски услуги на руски кораби, което е довело до спирането на предложението.

Друг спорен момент е предложението за забрана на бивши руски бойци да влизат в ЕС. Франция и Италия са изразили опасения, според същите дипломати.

21-ият пакет от санкции, представен от Калас на 9 юни, е насочен към военно-промишления и финансовия сектор на Русия, подкрепящ войната ѝ срещу Украйна. Комбинацията от санкции и украински удари с голям обсег срещу руския нефтопреработвателен сектор се отразява негативно на икономиката на страната, като две трети от 83-те региона на Русия съобщават за проблеми с доставките на гориво.