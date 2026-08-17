Парис Джексън разказа за първата си среща с майка си Деби

Парис Джексън разказва откровено за първия път, в който среща майка си Деби Роу.

Певицата и актриса си спомни за първата си среща с Роу в епизод на подкаста Call Her Daddy, излъчен на 12 август, като обясни, че за първи път е попитала за майка си, когато е била предпубертетна възраст.

"Знаеш ли, спомням си, че в крайна сметка попитах за нея, когато бях сигурно на около 10 или 11 години, и отговорите, които получих, ме удовлетвориха. Просто попитах: "О, как се казва тя?" - казаха ми името й и аз си казах: "Добре, супер" - разказа Парис. - "Продължих напред, а с нея се свързахме, когато бях на около 15 години, и наистина се сближихме към края на тийнейджърските ми години".

Когато водещата Алекс Купър я пита дали си спомня да е изпитвала притеснения преди първата си среща с майка си, Джексън описва случката като сравнително спокойна и непринудена.

"Спомням си как слязох долу и тя беше в хола с баба ми. Влязох вътре. Просто казах: "Здравей, мамо", а тя отвърна: "Здравей". Седнах. Поговорихме за кратко. След това излязохме и прекарахме деня заедно", разказва Парис.

Гледайки назад към отношенията им, Джексън сподели, че се е научила как навлизането в нови взаимоотношения без предварителни очаквания може да създаде пространство за по-естествена връзка.

"Тя е Стрелец, така че носи огъня в себе си. Аз съм Овен - също имам този огън... Много си приличаме", каза Парис. "Мисля, че най-хубавото в начина, по който подхождам към нещата - изобщо към всичко - е, че се уча как очакванията могат да ни прецакат. Ако вляза във връзка с някакви очаквания, вероятно накрая ще се почувствам разочарована, ядосана или раздразнена, или пък ще се появи чувство на огорчение".

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