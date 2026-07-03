Украйна предлага диалог с Полша за историческите спорове, Туск настоява за признаване на истината

Украйна предложи стъпки за нормализиране на отношенията с Полша, включително свикване на консултации по спорните исторически въпроси, заяви украинският министър на външните работи Андрий Сибига и добави, че е „време да оставим емоциите настрана“, предаде Ройтерс.

Сибига се срещна днес с полския си колега Радослав Шикорски на фона на продължаващото от седмици напрежение заради решението на Киев да кръсти военно подразделение в чест на Украинската въстаническа армия (УПА).

"Ние притежаваме достатъчно мъдрост, поуки от общата ни история и политическа воля, за да сложим край на аплодисментите в Москва, която се радва на всяко напрежение между две най-близки съседни държави“, написа Сибига в Екс след срещата.

От своя страна полският премиер Туск заяви, че Украйна иска да намали напрежението, но трябва да признае историческата истинаУкрайна търси начини да намали напрежението с Полша, заяви полският премиер Доналд Туск, но добави, че Киев трябва да признае историческата истина, за да се присъедини към ЕС, предаде Ройтерс.

Дипломатическите отношения между двете съседни страни навлязоха в най-сериозната си криза от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г., след като полският президент Карол Навроцки отне най-високото полско държавно отличие на украинския президент Володимир Зеленски. Навроцки каза, че е предприел тази стъпка, тъй като Зеленски кръсти военно подразделение на партизанска организация, извършила масови убийства на поляци през Втората световна война.

Туск, който е политически противник на Навроцки, се опитва да изглади напрежението и заяви, че е получил позитивни сигнали от днешната среща във Варшава между украинския министър на външните работи Андрий Сибига и неговия полски колега Радослав Шикорски.

"Не знам какви са резултатите от срещата, но имам сигнали, че украинската страна търси начини да облекчи напрежението", заяви Туск по време на пресконференция.

Някои украинци смятат Украинската въстаническа армия (УПА) за героична организация заради съпротивата ѝ срещу Съветския съюз и нацистка Германия, както и за символ на борбата на Киев за независимост от Москва.

УПА обаче участва във Волинските кланета – поредица масови убийства от 1943 г. до 1945 г., при които според Полша украински националисти убиват около 100 000 поляци. Хиляди украинци също са убити в отговор на кланетата.

Туск заяви, че Киев трябва да признае историческата истина, за да изпълни амбицията си да се присъедини към ЕС – процес, който дипломати очакват, че ще бъде сложен и дълъг.

„Няма такова нещо като европейска общност без помирение и няма помирение без признаване на болезненото историческо минало“, добави той.

Туск каза още, че ще поиска от полската делегация на предстоящата среща на върха на НАТО да бъде "внимателна" при обещанията за още финансова помощ за Украйна.

"И не защото се съмнявам, че Украйна се нуждае от финансова подкрепа, а защото смятам, че Полша има много значими ангажименти по отношение на отбраната на източната граница на ЕС", заяви той и подчерта, че в мирно време страната му понася основната тежест при охраната на източната си граница, която е и външна граница на целия Европейски съюз.