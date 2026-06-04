Полша предприема извънредна стъпка по границите с Украйна и Беларус

Ивица от полското небе, простираща се по най-чувствителните граници на страната, е на път да утихне. От 10 юни 2026 г. Полша ще въведе нова зона с ограничено въздушно пространство по източната си граница с Украйна и Беларус, блокирайки повечето полети на ниска височина за три пълни месеца. Това действие, което правителството обоснова с причини за националната сигурност, е решение.

Полската агенция за аеронавигационно обслужване публикува ограничението под NOTAM D3873/264/26, като обозначи новата зона като EP R131 и я активира от полунощ UTC на 10 юни до 23:59 UTC на 9 септември 2026 г. Зоната обхваща въздушното пространство от нивото на земята до FL95, или приблизително 2900 метра (9500 фута), и се простира между приблизително 20 и 50 километра (12 до 31 мили) навътре в полска територия, в зависимост от местоположението по границата. Ограничението беше въведено по искане на Оперативното командване на клоновете на въоръжените сили на Полша, замествайки преди това действащата зона EP R130 и служейки като нейно пряко продължение, пише Defence.

Пътническите самолети не са засегнати. Търговските самолети обикновено летят доста над FL95, а ограничението е изрично създадено, за да се избегне нарушаване на гражданския въздушен транспорт по стандартни маршрути. Тежестта пада върху общата авиация, операторите на дронове, селскостопанските самолети и всеки друг потребител на ниско- и средно-височинните ленти, които стават все по-актуални както за военното наблюдение, така и за трансграничната дейност с дронове в тази част на Европа.

Правилата в зоната варират рязко между деня и нощта. От залез до изгрев слънце се прилага пълна забрана за полети, с единствените изключения за военни самолети и координирани заминавания и кацания на летище Депултиче Кролевски, военна инсталация, обозначена с позивния EPCD. През тези нощни часове зоната има статут на некласифицирано въздушно пространство, което означава, че е напълно контролирана и наблюдавана без обичайните класификации на гражданската авиация, които биха позволили рутинни заявки за достъп.

Полети, изпълнявани под кодовите думи GARDA или ALPHA SCRAMBLE,

заедно с полети със статус HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC и полети за гасене на пожари, също са разрешени без допълнителна координация. Граждански безпилотни самолети, дронове, могат да летят в зоната през деня, но само ако не нарушават беларуските или украинските идентификационни зони на противовъздушната отбрана, буферните коридори на въздушното пространство, които граничните държави използват за наблюдение и противодействие на неидентифицирани самолети, приближаващи се към тяхната територия.

Ограничена категория допълнителни полети може да бъде разрешена чрез пряка координация с дежурната оперативна служба на Центъра за въздушни операции, полския военен орган, отговорен за управлението на националното въздушно пространство в реално време. Държавната авиация, операциите по въздушна линейка, полетите за реагиране при извънредни ситуации, обхващащи заплахи за човешкия или животинския живот, и операциите, свързани със защитата на критичната инфраструктура, могат да получат разрешение чрез този канал. Операторите, които желаят да извършват редовна дейност с дронове или лека авиация в зоната, трябва да подадат заявление до Полската агенция за аеронавигационни услуги за определена временна резервирана зона, да се ангажират да имат наземен координатор, достъпен по телефона по всяко време, и да гарантират, че всеки самолет в тяхната зона може да бъде отзован и кацнал в рамките на 25 минути след получаване на заповед за деактивиране. Неспазването на някое от тези условия елиминира заявлението.

Правното основание за ограничението е полският Закон за въздухоплаването и министерска наредба от 2019 г., уреждаща ограниченията на полетите, наложени от съображения за национална сигурност за периоди, ненадвишаващи три месеца, което е точно избраната тук продължителност. Тримесечният прозорец, който продължава от началото на юни до началото на септември 2026 г., обхваща период на повишена активност по източните граници на Полша, тъй като войната в Украйна продължава, а напрежението с Беларус остава неразрешено.

Полша поддържа засилено военно присъствие по източната си граница от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., а страната е домакин на значително присъствие на НАТО, включително съюзнически мисии за въздушно полицейско управление и засилени сухопътни сили. Източният граничен регион е свидетел и на серия от инциденти, включващи неидентифицирани обекти и дронове, пресичащи или приближаващи полското въздушно пространство, инциденти, които полските и натовските власти приемат с нарастваща сериозност. Летището Депултиче Кролевске, изрично изключено от забраната за полети за координирани военни операции, се намира в района на Люблин близо до украинската граница, което го прави логистично важен възел за всякакви военни дейности.

Изричното изключване на зоната на полети, които биха могли да нарушат идентификационните зони на противовъздушната отбрана на Беларус или Украйна, отразява чувствителността на геометрията на въздушното пространство в този регион. Полетът с дрон близо до тези граници без военна координация носи риск от предизвикване на отговор на противовъздушната отбрана от съседна държава, а ограниченията на Полша са отчасти предназначени да предотвратят подобен вид неконтролирана ескалация от гражданския сектор.

За индустрията на дроновете, селскостопанските оператори, клубовете на планеристите и компаниите за въздушно проучване, работещи в Източна Полша, ограничението представлява значително оперативно ограничение през летните месеци. Променливата дълбочина на зоната, между 20 и 50 километра в зависимост от местоположението, означава, че някои оператори ще открият, че цялата им работна зона е затворена, докато други близо до границата ще трябва да проверяват точната си позиция спрямо публикуваната геометрия преди всеки полет.

Източното небе на Полша никога не е било по-наблюдавано, по-оспорвано или по-внимателно контролирано. В продължение на три месеца това лято то ще бъде и плътно затворено за повечето потребители.