Тръмп се подигра на Тейлър Суифт в навечерието на сватбата ѝ

Това е любовна история и Доналд Тръмп просто не можа да каже "да“.

Президентът, от мястото си на борда на Air Force One, пътуващ до Южна Дакота, започна нова тролска атака срещу Тейлър Суифт и Травис Келси само минути след като се ожениха в Медисън Скуеър Гардън, Ню Йорк.

Официалната X страница на Белия дом сподели изображение на розовите билбордове пред арената, които двойката използва, за да обяви сватбата си, с редактираното от изкуствен интелект съобщение "Тръмп е вашият президент“.

Суифт и Келси обявиха брака си в петък вечерта, като разписаха "Просто се оженихме!" на билборда пред Медисън скуеър гардън.

"СЛУЧИ СЕ!!!“, написа Белият дом в публикацията си малко след като двойката се ожени в арената.

Белият дом изглежда се възползва от вълнението около строго пазеното в тайна събитие, като публикува изображение на Тръмп, оформено като плакат за турнето "Eras“ на Тейлър Суифт.

"Отдавна се чакаше това...“, гласеше надписът към публикацията в X, препратка към фраза, използвана от Суифт за популяризиране на турнето ѝ.

Враждата им има история

Подигравателното меме, публикуван от Тръмп в петък вечер, беше поредният епизод от дългата история на вражда между президента и суперзвездата.

Въпреки че около 2012 г. е използвал ласкави думи за Суифт, когато тя е избрана за съводещ на предаването за номинациите за наградите "Грами“, и дори я е подкрепял след раздялата ѝ с Конър Кенеди – Тръмп остро разкритикува мегазвездата, след като тя се ангажира с политиката.

През 2018 г., по време на междинните избори от първия мандат на Тръмп, Суифт подкрепи кандидата на Демократическата партия, изправен срещу сенатора от Тенеси Марша Блекбърн.

Суифт заяви, че сенатор Блекбърн е просто "Тръмп с перука“.

Когато научи за тази нейна забележка, Тръмп каза пред репортери: "Нека просто кажем, че сега харесвам музиката на Тейлър с около 25 процента по-малко, добре?“

Години по-късно, когато го попитаха за връзката на Суифт с Келси, Тръмп се изказа иронично за двойката.

"Желая им всичко най-добро. Надявам се да се радват на живота си, може би заедно, а може би не... най-вероятно не.“

През 2024 г., по време на президентската кампания, Тръмп заяви, че "няма начин“ Суифт да подкрепи Байдън, тъй като Тръмп е "отговорен за Закона за модернизация на музикалната индустрия (Music Modernization Act) в полза на Тейлър Суифт и всички останали музикални изпълнители“.

Когато обаче беше попитан за годежа на Келси и Суифт през август 2025 г., президентът смекчи тона си. "Мисля, че той е страхотен играч и чудесен човек, а тя е прекрасна личност, така че им желая много късмет".