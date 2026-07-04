Хиляди протестират в Германия срещу крайнодясната партия АзГ СНИМКИ

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Хиляди противници на германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия“ (AfD) излязоха по улиците на Ерфурт днес и блокираха пътищата към годишната конференция на партията, броени дни преди регионалните избори, на които тя може за първи път да дойде на власт на провинциално ниво, съобщава Ройтерс.

Протестиращи от синдикати, граждански организации и леви партии се събраха на мястото, докато значителни полицейски сили, включително подкрепления от цяла Германия - бяха разгърнати преди началото на двудневния форум на AfD.

Под наблюдението на полиция в снаряжение за борба с безредиците, протестиращи седнаха в редици, за да блокират магистралите и пътищата, водещи към конгресния център, където се провежда срещата. Според полицейските оценки около 15 хиляди души са се включили в демонстрациите в и около този източен град.

"Искаме ясно да заявим, че просто няма да толерираме това и че тук, в Германия, фашизмът е във възход“, каза Георг Бекер, говорител на "Widersetzen“ ("Съпротива“, бел.ред.), обединение на групи, противопоставящи се на партията AfD.

Конференцията, на която се очаква съпредседателите Алис Вайдел и Тино Хрупала да бъдат преизбрани, се провежда преди изборите в източните провинции Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания – вот, за който от "Алтернатива за Германия“се надяват, че ще проправи пътя към успех на национално равнище.

Създадена преди повече от десетилетие, партията поведе убедително в социологическите проучвания пред консерваторите на канцлера Фридрих Мерц, залагайки на комбинация от националистическа реторика, призиви за по-строга имиграционна политика и обръщане към избиратели, разочаровани от поредицата правителства и годините на икономическа стагнация.

Обвинения в расизъм

Опонентите обвиняват AfD в прокарване на расистки политики и нагласи, несъвместими с демократичните ценности на Германия, и твърдят, че партията застрашава конституционния ред в страната. Основните политически сили изключват каквото и да е сътрудничество с нея, следвайки стратегия на т.нар. "защитна стена“, целяща да изолира партията и да не ѝ позволи участие в коалиционни правителства.

Лидерите на AfD отричат ​​да се противопоставят на демократичните основи на Германия, а по-рано тази година постигнаха съдебно решение, задължаващо службата за вътрешно разузнаване да спре да класифицира партията като "екстремистка“.

Последните проучвания показват подкрепа за AfD, достигаща 29%, в сравнение с около 22% за консервативния блок ХДС/ХСС на Мерц. Партията отбеляза и сериозни успехи на два регионални избора в Западна Германия по-рано тази година.

Най-силна обаче е подкрепата за нея в бившата комунистическа Източна Германия, където проучванията отчитат най-високи нива на разочарование сред избирателите от традиционната партийна система.

В Саксония-Анхалт, където според най-новото проучване AfD води с 41% пред 23-те процента за християндемократите на Мерц, партията се стреми към категорична победа. Тя също така се надява да стане водеща политическа сила в Мекленбург-Предна Померания.