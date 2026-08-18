Парадокс в САЩ: американските ВВС купуват китайски дронове за защита на ядрена база

Американските военновъздушни сили закупуват произведени в Китай дронове DJI за използване в една от трите американски бази, експлоатиращи междуконтинентални балистични ракети Minuteman III, а именно военновъздушната база F.E. Warren в Уайоминг. Дроновете ще бъдат използвани от 90-та ескадрила за операции по противоракетна сигурност за обучение на персонал и тестване на системи за борба с безпилотни летателни апарати срещу специфичните видове търговски дронове, с които е най-вероятно да се сблъскат в реална заплаха. Въпреки че от края на Студената война има значителна тенденция Министерството на отбраната на САЩ да разчита на компоненти и други материали от Китай и Източна Азия в по-широк смисъл в своите вериги за доставки, „готовите“ поръчки на китайско оборудване, специално за обучение срещу тях, остават безпрецедентни, пише MWM.

Военновъздушните сили търсят два обновени квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro, два дрона DJI Mini 3 Pro и две системи DJI Avata 2, заедно със свързаното с тях оборудване. Поръчката включва и шест устройства за десантиране на полезен товар.

Военновъздушните сили възнамеряват да използват самолета в учения за борба с дронове,

включващи радар, електронна война и други системи, предназначени за откриване, разрушаване или побеждаване на малки безпилотни летателни апарати. В обоснователен документ се посочва, че DJI държи приблизително 80–85 процента дял от световния пазар на търговски дронове и притежава собствени радиочестотни сигнатури, електронни протоколи и характеристики на полета, които не се възпроизвеждат от американските производители.

Изискването е особено важно, тъй като силите за сигурност на F.E. Warren са отговорни за защитата на голяма ядрена оръжейна инсталация на САЩ. Обосновката на Военновъздушните сили описва мисията като "безпроблемна мисия за ядрена сигурност" и твърди, че невъзможността за обучение срещу действителните хардуерни и комуникационни сигнатури на вероятните противникови дронове би създала потенциално сериозна уязвимост. Съобщава се, че военновъздушната база Малмстром в Монтана, друга инсталация на Minuteman III, преследва или вече използва подобни платформи на DJI за обучение за борба с дронове.

Дроновете ще бъдат модифицирани със софтуер, известен като RIZER, преди оперативна употреба. Военновъздушните сили заявяват, че софтуерът ще презапише оригиналния фърмуер на самолета и ще създаде конфигурация с въздушна междина, предназначена да предотврати прехвърлянето на телеметрия или изображения към чуждестранни организации или мрежите на Министерството на войната на САЩ. Следователно, поръчката може да осигури реалистично обучение срещу системите на DJI, като същевременно се опитва да изолира китайския хардуер от чувствителни военни мрежи. Това подчертава нарастващото значение на търговски достъпните дронове за военната сигурност, като системи като семействата Mavic и Avata на DJI са евтини, широко достъпни и технически достатъчно сложни, за да възпроизведат много от характеристиките, които военните системи за борба с безпилотните летателни апарати сега трябва да преодолеят.