Русия удря Киев с дронове и балистични ракети, най-малко седем души са загинали

Най-малко седем души загинаха при масираната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев, която продължава.

Жертвите в украинската столица Киев на масираната руска атака тази нощ вече са седем, съобщи в приложението Телеграм началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

"Към 5:20 ч. тази сутрин (също и българско време) ранените са най-малко 24-ма", уточни Ткаченко съгласно последните му попадени информации.

"Врагът нанася удари и с балистични ракети“, гласеше по-ранна негова публикация.

Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. "Стойте в укритията!“, призова Кличко.

Според публикация от снощи в социалната платформа Екс на украинския президент Володимир Зеленски разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украйна.

"В Подолски район са нанесени щети на 25-етажен блок. Горят автомобили", съобщава още Ткаченко.

В Голосеевски район е избухнал пожар в общинска сграда, на друг адрес се е запалил склад, а отломки от дрон са паднали върху открита площ, съобщава Кличко, цитиран от Укринформ.