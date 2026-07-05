Полша е установила производство на дронове за Украйна на своя територия, така че Варшава трябва да мисли за сигурността, заяви Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, пред журналиста на "Вести" Павел Зарубин, предава ТАСС.

Песков коментира "ужасните истории", циркулиращи в западната преса за евентуален руски удар срещу Полша.

"В Полша има много компании, които произвеждат дронове, които след това летят към нас и атакуват нашите военни. И, разбира се, няма нищо добро в това", отбеляза Песков. "Не бих се превръщал в някакъв предсказател на страшния съд, но фактът, че това се случва на полска територия, е просто прост факт."

Той припомни списъка с компании, включително полски, които произвеждат дронове за Украйна, публикуван от руското Министерство на отбраната.

По думите му, заплахата от разпад виси над Украйна, защото в Полша винаги е имало много хора, които не биха имали нищо против да "печелят" от украинска територия.

"Те са абсолютно убедени, че значителна част от Украйна всъщност е полска земя. Следователно заплахата от разпад наистина виси над Украйна", заяви Песков, коментирайки изявлението на ръководителя на полската президентска канцелария Збигнев Богуцки, че западните региони на Украйна представляват "Мала Полша".