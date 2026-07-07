Американците се присмяха на гнева на Европа за отменения от Тръмп червен картон

Намесата на президента на САЩ Доналд Тръмп в решението за червения картон срещу американския футболен отбор разгневи света. Но за някои закоравели американски фенове анулирането на наказанието на Фоларин Балогун е напълно приемливо - и дори възхитително.

Джак Макгуайър, който продуцира видео за спортния и културен блог Barstool Sports, каза пред The ​​Times, че "нямаше по-добър начин да се сложи край на честването на 250-годишнината на Америка от малко проляти европейски сълзи". Той добави:

"Ако имаше социални медии през 1776 г., щяхме да видим много подобна реакция."

Емили Остин, 25-годишна спортна репортерка и консервативна инфлуенсърка, каза:

"Честно казано, мисля, че е забавно, че президентът Тръмп се е заинтересувал достатъчно, за да се изкаже."

Остин добавя, че разбира защо хората се чувстват неудобно от намесата на президента, но че в крайна сметка длъжностните лица трябва да имат последната дума.

"Като фен на американския футбол, радвам се, че червеният картон беше отменен, защото не мисля, че беше заслужен."

Много от поддръжниците обаче бяха разделени относно решението и се опасяваха, че то е хвърлило сянка върху мача срещу Белгия в понеделник вечер. В крайна сметка той приключи положително за Европа, като бяха проляти много американски сълзи след като двубоят завърши с четири гола за "Червените дяволи" и само с един за САЩ.

Райли Фулър, 25-годишен футболен треньор от Филаделфия, каза, че Балогун изобщо не е трябвало да получава червен картон. Но добави:

"Като фен на спорта е неудобно, че това се случва, и ме боли още повече, че моята собствена страна е в центъра на спора. Тръмп винаги избухва, когато нещата не вървят по неговия начин и е разочароващо, че за пореден път възнаграждават това поведение."

Катлийн Хоугланд от Механиксбърг, Пенсилвания, се съгласи.

"Това, което той по същество направи, е да отклони фокуса от невероятното постижение на американския отбор и да им постави невъзможно решение."

43-годишната Хоугланд е лицензиран терапевт по психично здраве, който тренира лека атлетика.

"Толкова много хора в Съединените щати се отнасят към това Световно първенство като към момент на просветление в един наистина мрачен период за нашата страна", каза тя. "Тръмп просто им го отне."

28-годишният Хенри Етингер, който е следил отбора през целия турнир и е присъствал на предишния им мач в Сиатъл, каза, че е решен да продължи да подкрепя играчите, но се опасява, че този спор може да засенчи крайния резултат.

"В крайна сметка, все още ще подкрепям САЩ, защото играчите не могат да контролират нищо от това, но това ще сложи черен печат върху цялото нещо", каза той. "Няма съмнение, че дори и отборът да беше спечелил, това винаги щеше да бъде бележка под линия. За съжаление, никога няма да знаем какво би било. Това е футбол, понякога добър играч е замесен в наказание, но не мисля, че беше уместно президентът да се намеси."

Не е изненадващо, че белгийските фенове виждат въпроса по различен начин

"Възмутително е, че президент се намесва в подобни дела и че ФИФА, толкова нагло и пред целия свят, отменя наказанието един ден преди мача", каза Рубен Манде, директор и учител по физическо в международно училище в Белгия. "Това е позор и сериозно поставя под въпрос почтеността и неутралността на ФИФА."

Инцидентът с червения картон идва на фона на по-широк анализ на политизирането на Световното първенство и близките отношения на Тръмп с ФИФА. Миналата година техният управителен орган му присъди новосъздадена награда за мир, след като не успя да си осигури Нобелова награда за мир.

В неделя дисциплинарната комисия на ФИФА отмени наказанието на Балогун, позволявайки му да играе в мача срещу Белгия.

Решението накара Тръмп да благодари на организацията в Truth Social, "за това, че е направила правилното нещо и е отменила голяма несправедливост!". В понеделник президентът потвърди, че се е обадил на Джани Инфантино, президента на ФИФА, за да го помоли да преразгледа червения картон.

"Поисках преразглеждане, защото не мисля, че е нарушение", каза Тръмп пред репортери. "Не знаех какво, по дяволите, е червен картон."

В публикация в социалните мрежи в понеделник Инфантино защити решението на управителния орган.

"Съдебните органи на ФИФА са независими", написа той. "Тяхната независимост е от съществено значение за доверието и почтеността на футбола и това винаги трябва да се уважава."

Инцидентът е първият път от повече от 60 години насам, в който червен картон по време на Световно първенство не води до наказание, според ESPN. Управляващият комитет на европейския футбол УЕФА заяви, че решението "е преминало червена линия".