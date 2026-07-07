Нетаняху: Продажба на F-35 на Турция би разрушила баланса в Близкия изток

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че въпреки периодичните разногласия между него и президента на САЩ Доналд Тръмп, двамата остават съюзници и споделят обща посока по ключовите въпроси, свързани с Иран.

В интервю за CNN, цитирано от Reuters, Нетаняху коментира, че засега е твърде рано да се прогнозира какво ще последва след предварителното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

"Президентът е убеден, че може да спре иранската ядрена програма", каза израелският премиер, но уточни, че има свои резерви.

Нетаняху: По големите въпроси сме съюзници

По думите му отношенията със САЩ остават стабилни, въпреки че между двете страни понякога има различия в подхода.

"По големите въпроси гледаме в една посока. Да, понякога имаме разминавания, но сме истински съюзници", посочи Нетаняху.

Остри думи срещу евентуална сделка за F-35

В същото интервю израелският министър-председател предупреди, че евентуална продажба на американски изтребители F-35 на Турция би променила силовия баланс в Близкия изток.

"Това би разрушило баланса на силите в Близкия изток, защото Турция, според мен, има агресивни амбиции", заяви той, цитиран от Франс прес.

Нетаняху допълни, че предоставянето на подобна военна мощ на Анкара според него би имало опасни последици.

"Когато ѝ предоставите такава военна мощ, това неизбежно ще доведе до агресия", добави израелският премиер, цитиран БТА.