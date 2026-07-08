България: Сигурността на НАТО и Близкия изток вече са неразривно свързани

Кризата в Персийския залив, напрежението около Иран, стратегическото значение на Ормузкия проток и уязвимостта на глобалните енергийни пазари ясно демонстрират нарастващата взаимосвързаност между сигурността на Алианса и тази на Близкия изток, отбеляза министърът на външните работи Велислава Петрова по време на дискусия на външните министри на държавите членки на НАТО с партньорите от Истанбулската инициатива за сътрудничество – Бахрейн, Катар, Кувейт и Обединените арабски емирства.

По думите на Петрова това налага надграждане на политическия диалог с партньорите от региона чрез по-тясно практическо сътрудничество, включително пълноценно използване на индивидуалните адаптирани програми за партньорство.

Дискусията е част от Срещата на върха на НАТО, която се провежда на 7 и 8 юли в Анкара. Министър Велислава Петрова е част от делегацията на министър-председателя Румен Радев.

В Анкара министър Велислава Петрова участва и в заседание на Съвета НАТО–Украйна, на което присъства министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига и върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката за сигурност Кая Калас.

Съюзниците и украинската страна обмениха мнения относно развитието на ситуацията на терен. Украйна призова за прекратяване на военните действия като първа стъпка за започване на преговори и търсене на дипломатическо решение. Общозастъпено е мнението, че подкрепата за Украйна следва да бъде устойчива и предвидима.

България потвърди подкрепата си за Украйна, както и за намирането на справедливо и устойчиво решение на конфликта по пътя на дипломацията и с активната роля на Украйна и ЕС, съобщиха от МВнР.

В програмата на министъра са предвидени двустранни разговори с външните министри на Нидерландия, Швеция и Украйна, посветени на актуалните предизвикателства пред сигурността, регионалната стабилност и укрепването на сътрудничеството в рамките на Алианса.

Втори ден лидерите на държавите от НАТО заседават в Анкара. Те ще обсъдят състоянието на отбранителния съюз. В турската столица са 32 държавни лидери и над 100 министри, като сред тях е и американският президент Доналд Тръмп.