Рекордни жеги: В Барселона измериха температура от 40,5°

Барселона отбеляза в сряда рекордно висока температура от 40,5 градуса по Целзий, отчетени във високите части на града, съобщиха местните метеорологични служби, цитирани от Франс прес.

По този начин отчетеният рекорд от 40 градуса през юли 2024 г. е подобрен.

На летището, разположено близо до морето, температурите достигнаха 37,7 градуса, което представлява повишение с 0,3 градуса спрямо 2010 г., обяви националната метеорологична агенция АЕМЕТ.

Двете температури, отчетени в две различни метеорологични станции в града, са исторически максимум, заяви Хосе Анхел Нунес, говорител на АЕМЕТ.

От неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга североизточната част на страната, в това число и Каталуния, където се намира Барселона.

В две зони близо до града все още е в сила червен код за опасно горещо време с възможно "много сериозно въздействие" върху жителите.

Новата гореща вълна, при която преобладават температури около 40 градуса в много испански градове, ще продължи до четвъртък, като опасността от избухването на пожари е много голяма, предупреди АЕМЕТ.

В Испания, която е една от най-засегнатите страни от климатичните промени, обичайно се наблюдават високи температури, но през последните няколко години страната се изправя пред все по-интензивни горещи вълни, отбелязва АФП.

Това е втората гореща вълна в Испания за това лято, след като юни се оказа втория най-горещ месец, откакто се в страната се поддържат метеорологични данни.

(БТА)