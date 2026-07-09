Тръмп: Иран отчаяно иска да сключи сделка, не знам дали има смисъл

Иранците "се обадиха преди малко и отчаяно искат да сключат сделка", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от ДПА.

"Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят", каза американският лидер пред репортери в президентския си самолет на връщане от срещата на НАТО в Турция.

Помолен да коментира защо иранското ръководство напада граждански кораби, щом е заинтересовано от споразумение, Тръмп отговори, че те "са малко побъркани".

Президентът на САЩ многократно е съобщавал за различни дискусии и телефонни разговори, чието съдържание после другата страна изцяло или частично е оспорвала, отбелязва ДПА.

По-рано тази нощ Вашингтон предприе нова вълна удари по Иран. Американската армия съобщи, че целта им е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток.

Тръмп заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки.

Иранският външен министър Абас Арагчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане със заплахите.

Главният ирански преговарящ със САЩ Мохамад Багер Галибаф от своя страна написа в Екс, че Ормузкият проток ще бъде отворен "само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи", предаде Ройтерс.

Иранската официална агенция ИРНА съобщи, че пожарникар е загинал при атака срещу летището в град Ираншахр в Югоизточен Иран. От своя страна държавната телевизия съобщи за атакуван железопътен мост в Североизточен Иран.

На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемониите по изпращането на покойния си върховен лидер аятолах Али Хаменей, чиито тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад.

(БТА)