ООН: AI вече е сред основните двигатели на глобалните инвестиции

Преките чуждестранни инвестиции са нараснали с 6% през миналата година до 1,6 трилиона долара, като основният принос за увеличението идва от развитите икономики.

Чуждестранните вложения на компаниите продължават да растат, но все по-често се насочват от правителствата към ограничен кръг стратегически сектори на фона на засилващото се геополитическо съперничество, съобщи Организацията на обединените нации.

Това показва отдалечаване от модела, при който инвестиционните решения се водеха основно от разходите и ефективността. Според годишния доклад на ООН за преките чуждестранни инвестиции тази промяна рискува да остави много развиващи се икономики извън големите инвестиционни потоци, защото те нямат ресурс да се конкурират със стимулите, които предлагат по-богатите държави, пише БГНЕС.

"Тази логика облагодетелства държавите с големи финансови възможности, а повечето развиващи се страни не могат да си позволят подкрепата, която най-големите икономики вече предоставят", заяви изпълняващият длъжността генерален секретар на Конференцията на ООН за търговия и развитие Педро Мануел Морено.

Къде отиват парите?

Преките чуждестранни инвестиции са достигнали 1,6 трилиона долара през 2025 г., след като през 2024 г. се възстановиха след две поредни години на спад. По-голямата част от ръста обаче идва от развитите икономики, докато инвестициите в развиващите се страни са се увеличили едва с 2%.

От ООН предупреждават, че перспективите за настоящата година остават несигурни и е възможен спад на инвестициите.

"По-бавният растеж на световната икономика, несигурността около търговската политика, геополитическото напрежение и военните конфликти вероятно ще окажат натиск върху инвестиционните решения, което ще накара компаниите да отменят, замразят или отложат свои проекти", се посочва в доклада.

Съединените щати остават водещата дестинация за чуждестранни инвестиции през 2025 г., въпреки че притокът им е намалял до 277 млрд. долара спрямо 284 млрд. долара година по-рано. Китай е привлякъл 105 млрд. долара при 116 млрд. долара през 2024 г.

Европа има най-голям принос за увеличението на общия обем на преките чуждестранни инвестиции. Привлечените средства на континента са нараснали до 285 млрд. долара спрямо 204 млрд. долара година по-рано.

Сред развиващите се икономики Индия и Бразилия отчитат значително увеличение на инвестициите. Въпреки това ООН отбелязва, че условията за много от по-бедните държави стават все по-неблагоприятни.

От евтино производство към стратегически отрасли

В периода на ускорена глобализация през последното десетилетие на XX век и първото десетилетие на XXI век преките чуждестранни инвестиции бяха движени основно от стремежа на компаниите да намалят разходите и да повишат ефективността си. Сред водещите отрасли тогава бяха производството на електроника без полупроводници, автомобилната индустрия и текстилният сектор.

През 2025 г. новите чуждестранни инвестиции в тези три сектора са намалели съответно с 40%, 25% и 30%, сочи докладът.

За сметка на това рязко растат вложенията в отрасли, които правителствата определят като стратегически. В тази група ООН включва инфраструктура за изкуствен интелект и свързани с него технологии, други високотехнологични индустрии, критични минерали, технологии за енергийния преход и производството на полупроводници.

Стойността на новите инвестиции в тези стратегически сектори е скочила до 576 млрд. долара през 2025 г. при едва 109 млрд. долара през 2020 г. Инфраструктурата за изкуствен интелект и свързаните с него технологии формират 60% от общата сума. Американските компании са най-активните инвеститори, а Европа е основната дестинация за тези вложения.

По-бедните държави обаче до голяма степен остават извън този инвестиционен бум. Те са привлекли едва 10% от общите инвестиции в стратегическите сектори, като голяма част от средствата са насочени към добива на природни ресурси.

Стимули, субсидии и нова конкуренция

Правителствата, които се стремят да привлекат инвестиции в стратегическите отрасли, все по-често предлагат различни стимули на бизнеса. Това затруднява конкуренцията за икономиките с ограничени финансови възможности.

През 2025 г. броят на новите правителствени мерки, засягащи чуждестранните инвестиции - основно под формата на стимули - достига рекордните 229 в световен мащаб.

"В продължение на десетилетия капиталът следваше разходите и ефективността, области, в които развиващите се държави можеха успешно да се конкурират. Днес инвестициите се ръководят от стратегически съображения и индустриални политики, основани на субсидии, икономическа сигурност и технологично предимство", каза Морено.

Икономистите отдавна определят преките чуждестранни инвестиции като ключов фактор за повишаване на доходите в развиващите се икономики. Освен че създават работни места, те допринасят за трансфер на технологии и ноу-хау към местните компании, което повишава производителността на цялата икономика.

ООН изразява опасения, че новият фокус върху стратегическите сектори, съчетан със субсидии и други стимули от държавите с големи финансови ресурси, може да лиши много страни от утвърдения път към по-високи доходи.

"С отслабването на трудоемките производства и отраслите, движени основно от ниските разходи, възможностите за привличане на преки чуждестранни инвестиции стават все по-ограничени за държавите, които се намират в по-ранен етап на развитие", посочва ООН, цитирана от БГНЕС.