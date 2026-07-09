Последната обесена жена във Великобритания беше помилвана посмъртно

Рут Елис - последната жена, осъдена на смърт във Великобритания - беше помилвана посмъртно 71 години след екзекуцията ѝ. Британското правителство призна, че тя е станала жертва на "ужасна несправедливост", предаде AFP.

Елис е обесена през юли 1955 г. за убийството на партньора си Дейвид Блейкли. По време на събитията тя е на 28 години и работи като хостеса в нощен клуб. Тя застрелва Блейкли, състезателен шофьор, пред лондонски бар.

Десет дни преди убийството той я удря с юмрук в корема, докато тя е бременна, и предизвиква спонтанен аборт. Съдебното жури я осъжда на смърт след заседание, продължило едва 20 минути.

"Имам честта да обявя, че Негово Величество кралят прие, по наша препоръка, да помилва условно Рут Елис", заяви пред парламента заместник министър-председателят и министър на правосъдието Дейвид Лами.

"Въпреки че това помилване не снема вината от Рут Елис за извършеното от нея убийство на Дейвид Блейкли, то фактически заменя смъртното наказание с присъда за доживотно лишаване от свобода, за да се признае ужасната несправедливост в това безпрецедентно дело", допълни той.

При обявяването на решението в отделението за граждани в британския парламент присъстваха двама от внуците на Елис. Нейните деца и внуци не успяха да постигнат отмяна на присъдата пред апелативния съд, но продължиха да настояват за помилването ѝ.

"Днес справедливостта най-после възтържествува за нашата баба. Това помилване не може да заличи събитията отпреди 71 години, но то официално и окончателно заявява, че Рут не е трябвало да бъде екзекутирана, а присъдата ѝ е била несправедлива", заяви внучката ѝ Лора Енстън.

Тя припомни, че баба ѝ е била "жертва на многократни и жестоки прояви на насилие".

Екзекуцията на Рут Елис предизвиква силна обществена реакция срещу смъртното наказание, което официално е отменено във Великобритания през 1973 г.

Историята ѝ вдъхновява филма "Танцувай с непознат" ("Dance with a Stranger") от 1985 г. с участието на Миранда Ричардсън и Рупърт Евърет.