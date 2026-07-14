Хора и слонове влизат в директен сблъсък за територии и ресурси

Назряваща война за територии и ресурси изправя хора и слонове в Южна Африка в директен сблъсък. Този конфликт застрашава както местното население, така и оцеляването на защитените животни, пише научният сайт „Сайънс алърт“.

Ново проучване на изследователи от САЩ и Намибия, публикувано в списание PNAS Nexus, предупреждава, че заради агресивното разширяване на човешката дейност и климатичните промени зоните с висок риск от сблъсъци в региона могат да се удвоят до края на века. Екипът включва учени от Калифорнийския университет в Санта Барбара и Университета на Намибия, както и експерти от Министерството на околната среда, горското стопанство и туризма на Република Намибия.

В Намибия, Ботсвана и части от Ангола и Замбия бързото усвояване на свободните територии през последните две десетилетия държи хората и слоновете в състояние на постоянен конфликт. На базата на официални публични данни учените идентифицират три основни фактора, довели до ескалация на напрежението между 2004 г. и 2020 г. Това са нарастването на човешкото население, разширяването на земеделските земи и предизвиканият от климата недостиг на вода. Алгоритми с изкуствен интелект предвиждат, че ако тези три фактора продължат да се развиват безконтролно, бъдещите битки за земя и ресурси ще се засилят и по брой, и по териториален обхват.

Новото изследване се появява в критичен момент за опазването на слоновете в тази част на Африка. Тъкмо когато популациите на африканския саванен слон (Loxodonta africana) най-накрая започват да се възстановяват след десетилетия на бракониерство, местообитанията им отново се свиват драматично.

Африканските саванни слонове са ключов вид, което означава, че върху техните широки плещи лежи съдбата на безброй други животни в екосистемата. За съжаление, прокарването на пътища и огради в дивата природа насочва тази мегафауна право към човешките селища. В резултат на това слоновете често унищожават реколти, рушат инфраструктура, застрашават добитъка и дори раняват хора. Това има пагубни последствия за местните общности и в някои случаи води до организиран отстрел на диви животни. Нещо повече – подобни сблъсъци подкопават подкрепата на населението за каузите, свързани с опазването на вида, казват учените.

В региона най-честите конфликти са свързани с набезите върху селскостопански култури. Тъй като земеделието е от жизненоважно значение за местната икономика, авторите на изследването предупреждават, че щетите от слоновете „могат да надхвърлят местните ползи от трофейния лов“.

Благодарение на дългогодишни усилия в Южна Африка днес са защитени близо 300 000 слона. Изследователите обаче се опасяват, че без проактивна намеса войната за територии между хора и животни ще ескалира бързо до края на века.

Все пак учените изтъкват – фактът, че усвояването на териториите от хората е водещ фактор за конфликтите, дава ясни лостове за действие на местните лидери. Правилното планиране и осигуряването на свободни коридори за движение на слоновете може да смекчи бъдещите щети, да подкрепи съвместното съществуване и да „защити поминъка на хората и застрашените видове през идните десетилетия“.

Все още не е твърде късно да оставим части от саваната непокътнати, но трябва да бъдем изключително внимателни къде ще стъпим оттук нататък, заключват авторите на изследването за Южна Африка.

(БТА)