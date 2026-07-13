Останките от "Вагнер" изградиха наркоимперия в Централна Африка

Останките от руската наемническа група "Вагнер" са създали нова опорна точка по горното течение на река Убанги, където управляват наркоимперия в Централноафриканската република, извън обсега на правоохранителните органи или дори на самата Москва, пише WSJ.

Това феодално владение е базирано на трамадол. Болкоуспокояващото обикновено се предписва за относително леки състояния, като болки в ставите или хора, възстановяващи се от операция. Но когато се приема в достатъчно високи дози, този опиоид се превръща в силно пристрастяващ стимулант, известен като кокаинът на бедняка.

Миньорите в златните мини на "Вагнер" разчитат на него, за да работят дълги часове. Демонстрантите, които се обединяват в подкрепа на участието на Русия в региона, приемат хапчетата, за да предотвратят глада и умората. Бойците, участващи в дългогодишното въстание в страната, го приемат във високи дози, за да станат по-смели в битка.

Препоръчителната доза трамадол обикновено варира между 50 и 100 милиграма, но таблетки, съдържащи 200 милиграма или повече, често се продават в цялата страна.

След години на неуспехи търговията даде нов тласък на "Вагнер", след като основателят му Евгений Пригожин загина в самолетна катастрофа и голяма част от операциите му бяха погълнати от руската държава. До 500 от членовете му остават далеч нагоре по река Убанги в Централноафриканската република, където контролът им върху търговията с трамадол им позволява да експлоатират богатите дървен материал и златни ресурси на страната. Глобалната инициатива изчислява, че Вагнер печели 180 милиона долара годишно от незаконния си износ на злато там. Трафикът на болкоуспокояващото към съседни страни осигурява допълнителен поток от приходи.

Бивш сътрудник на "Вагнер", който сега живее в Европа, казва, че влиянието на наемниците е толкова силно, че те доставят трамадол на членове на елитната президентска гвардия и важна младежка милиция, известна като "Акулите", която редовно провежда въоръжени патрули около столицата и бие поддръжници на опозицията.

През последните месеци ветераните от "Вагнер" и техните съюзници затегнаха контрола си върху бизнеса, казват изследователи и търговци в Банги, столицата на Централноафриканската република. Главната им цел е речната търговия, внасяща хапчетата от Демократична република Конго.

Това е поразителен обрат на събитията. За няколко мимолетни години преди смъртта на Пригожин, "Вагнер" беше сила в Африка. Тя изпрати наемници в Мали, Мозамбик, Судан, Централноафриканската република и другаде, за да подкрепя нестабилни режими в замяна на достъп до златни мини и други богатства.

Русия присвои голяма част от бизнеса на "Вагнер", но опитите на Москва да направи същото в Централноафриканската република се оказаха по-проблематични, отчасти поради относителната ѝ отдалеченост и поради степента, до която останките от групировката са се окопали в страната.

Днес ветераните там се водят от сина на Пригожин, Павел Пригожин, който се възползва от задълбочените познания на групировката за апарата за сигурност и разузнаване на страната.

"Вагнер" пристигна за първи път в страната през 2018 г.

по силата на пакт за сигурност с президента Фостен-Аршанж Туадера, за да потуши бунта. В рамките на месеци тези бойци – често пътуващи с автомобили Toyota Land Cruiser и подкрепени от бойни хеликоптери – успяха да отблъснат бунтовниците от превземането на столицата на богатата на минерали държава.

Наемниците сега са тясно интегрирани в националната армия на страната и местните милиции, използвайки контрабандни маршрути и отклонявайки търговски потоци, за да поддържат контрол над ключови ресурси, включително река Убанги.

В разгара на гражданската война реката, течаща по границата с Конго, е била един от малкото пътища към и извън столицата за жителите, бягащи от ожесточения конфликт. Днес тя е основната врата за контрабандистите, внасящи незаконни продукти, вариращи от бензин и оръжия до наркотици, казват изследователи.

От тях трамадолът се оказва най-важният.

Световната здравна организация отбелязва, че макар трамадолът да е разработен за рутинна медицинска употреба, той все по-често е обект на злоупотреба и има профил на зависимост, подобен на този на морфина.

Преди около десетилетие химици в университет в Дортмунд, Германия, открили, че евтиният трамадол е бил толкова злоупотребяван в части от Северен Камерун, че е прониквал от човешки и животински отпадъци в подпочвените води и почвата, където е бил абсорбиран от корени, за които погрешно се е смятало, че имат естествени болкоуспокояващи свойства. Оказало се, че фермерите са давали дози и на добитъка си, за да му позволят да се справя с жегата на обедното слънце.

Според Глобалната инициатива, Централноафриканската република сега е едновременно дестинация и точка за преразпределение на продукти с високи дози трамадол в Западна и Централна Африка.

Голяма част от лекарството произхожда от Индия, където фармацевтични компании го изнасят за фирми в Конго. Тези пратки обикновено се регистрират като стандартни дози трамадол, 50 милиграма. Но хапчета с високи дози също са скрити в товара, казват изследователи и търговци.

От Конго контрабандистите след това преопаковат хапчетата с високи дози трамадол, които се изпращат от столицата Киншаса до речния град Зонго близо до границата, преди да достигнат Централноафриканската република през река Убанги. Теренно проучване на Глобалната инициатива установи, че тези хапчета с висока доза са широко достъпни в магазини, складове и други търговски обекти в Банги.

Оттам кутиите с наркотика се товарят на мотоциклети и малки камиони за по-нататъшно разпространение през магазини за търговия на дребно, пазарни сергии и малки аптеки. Търсенето на наркотика е толкова силно, че цената му се е утроила на местно ниво през последната година.

Печалбите от търговията се увеличават отново, когато пратките се пренасят трафикантски към съседни пазари. Пратка на стойност около 7000 долара в Централноафриканската република може да генерира до 21 000 долара, ако се продаде в Камерун, въпреки че контрабандистите трябва да платят около 4000 долара подкупи на Вагнер и съюзническите му въоръжени групировки по пътя, казват търговци.

Парите позволяват на"Вагнер" да внася повече оръжия за своите сили и мрежата си от милиции.

Групировката става все по-дръзка.

През февруари миналата година свързана с "Вагнер"милиция, известна като „антибалака“, уби около 130 души по време на нападение срещу скотовъдци от племето фулани близо до границата с Камерун. Това беше най-смъртоносната атака срещу цивилни от март 2022 г., в разгара на бунта, според групата за наблюдение на конфликти Armed Conflict Location & Event Data Project.

Други подкрепяни от "Вагнер" групировки, като "Акулите" и "Черните руснаци", провеждат въоръжени патрули около Банги, като рутинно сплашват поддръжници на опозицията преди президентските избори миналата година, на които Туадера спечели трети мандат.

Преди да влязат в битка, командирите на "Вагнер" раздават високи дози трамадол на бойците, за да засилят агресията и да потиснат страха, казват изследователи. Нарастващата употреба на наркотика съвпада с нарастващия брой на смъртните случаи, като смъртните случаи в битките за контрол над богатите на минерали региони са се увеличили с близо 20% до около 500 през последната година, според данни на университета в Упсала в Швеция.

Относителната изолация на Централноафриканската република и липсата на стратегическо значение са държали "Вагнер" и влошаващото се насилие до голяма степен извън международния радар, което им е позволило по-свободни ръце да действат, според Камерън Хъдсън, бивш служител на Държавния департамент.

Сега има опасения, че с по-дълбокото навлизане на "Вагнер" в Банги, това ще допринесе за хаоса, който вече обхвана по-широкия регион, каза изследователят Духан. Судан е особено обезпокоителен, където бунтовническите сили за бърза подкрепа затвърждават по-силни позиции в южните и западните части на страната близо до Централноафриканската република.