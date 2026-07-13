Кайли Дженър изкуши по бански

Кайли Дженър неведнъж е доказвала, че абсолютно знае как да привлича вниманието. И през миналата седмица отново направи именно това.

28-годишната риалити звезда качи провокативни кадри в профила си в Instagram и не остави феновете равнодушни.

Първо виждаме как тя позира в басейн, като се е излегнала на сив прозрачен дюшек. Кайли е по изрязан бански от 2 части в синьо. И демонстрира чудесната си форма.

Последователите ѝ коментират, че прилича на русалка.

После пък виждаме интересен клип, на който звездата лежи на под. Тя е по изрязан и лъскав бански в черно, като повдига апетитното си тяло нагоре и после обратно надолу. Има и друга моделка, която позира с Дженър и също впечатляват с фигурите си.

Така красавиците промотират бански костюми от бранда на Кайли.

Риалити звездата отново беше затрупана с комплименти за фигурата си.

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