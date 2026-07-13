Анчев: Проверки в PNR се правят само за тежки престъпления

Достъпът до системата за пътнически данни (PNR) не може да се използва произволно, а само при разследване на изрично посочени тежки престъпления. Това обясни бившият заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев по повод скандала около проверките на полетите на Делян Пеевски.

В предаването "Денят ON AIR" той посочи, че правилата са подробно уредени в Закона за ДАНС и правилника за неговото прилагане. В нормативната рамка ясно е записано кой има право да влиза в системата, при какви обстоятелства и за какво може да използва получената информация.

"Директивата казва за тежки престъпления, а в нашата правна рамка конкретно са изброени тези тежки престъпления, за да се избегне подобен тип фриволно тълкуване", обясни Анчев пред Bulgaria ON AIR.

Той увери, че по време на служебното правителство, в което е участвал, информация за полетите на Пеевски не е била търсена чрез PNR.

Всяко влизане оставя следа

Анчев отказа да спекулира с твърденията, че информация може да е била изтрита от системите на МВР, тъй като според него подобно обвинение не бива да се отправя без доказателства. Той обаче подчерта, че действията в информационните масиви могат да бъдат проследени.

"При всяко едно влизане в системата остава някаква следа", заяви бившият заместник-министър.

По думите му проверка би могла сравнително лесно да установи дали е имало неправомерен достъп, заличаване или манипулиране на данни. Анчев припомни, че през годините служители на МВР са били дисциплинарно уволнявани именно за нерегламентирани справки в информационните системи.

"Това е един от проблемите на системата като цяло по отношение на интегритета на нейните служители", отбеляза той.

Какво показват справките за полетите?

Изпратените до депутатите документи Анчев определи като рутинни административни справки, съставени чрез проверки в различни бази данни.

"Ако не е релевантно към съответното разследване, то подлежи на унищожаване", подчерта той.

Според него засега не е ясно дали разпространяването на информацията е било продиктувано от желание обществото да бъде информирано по важен въпрос, или представлява политическа атака. Анчев отказа да заеме страна в спора.

Той обясни, че при образувана предварителна проверка материалите трябва да бъдат изпратени на прокуратурата, ако бъдат събрани достатъчно данни за извършено престъпление.

"Не повече от шест месеца трябва да имаме някакъв конкретен резултат по този казус", прогнозира бившият заместник-министър.

Законът "Магнитски" и нуждата от промени в МВР

Анчев коментира и действието на глобалния закон "Магнитски" в България. По думите му страната няма ясно изградена национална правна рамка за прилагането му, но заради международното движение на финансовите потоци не може да бъде изключено косвеното му отражение у нас.

В края на разговора той настоя за по-бързи кадрови и структурни промени в МВР.

"Не може да отлагаш шест месеца, за да предприемеш някакви реформи", заяви Анчев.

Според него значителна част от служителите, които вече са придобили право на пенсия, трябва да освободят позиции за по-млади кадри. Той разкритикува и практиката ключови ръководни постове да се заемат продължително от временно изпълняващи длъжността, тъй като това създава зависимост и блокира професионалното развитие в системата.