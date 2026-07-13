Не само България има резерви към новите санкции срещу Русия

Разногласията около 21-вия пакет санкции срещу Русия не идват само от България. Сериозни резерви са изразили още Франция, Германия, Полша, Гърция и Австрия, заяви международният анализатор Димитър Гърдев в предаването "Денят ON AIR".

Макар Европейският съюз да не успя да постигне съгласие, според него българските възражения ще бъдат отразени в преговорите.

"Още при подготовката на 21-ия пакет от санкции имаше резерви и то не само от България. Нито Комисията иска да ѝ бъде отхвърлен нейният пакет, нито Съветът иска да блокира работата на ЕК. Много сериозни резерви изразиха Франция, Германия, Полша, Гърция, Австрия", обясни Гърдев.

Санкции, които не трябва да вредят на Европа

По думите му всяка нова мярка трябва не просто да бъде приета, а да има реален ефект. В същото време санкциите не бива да засягат гражданите на Европейския съюз или да нанасят щети на самите държави членки.

Гърдев отбеляза, че България не е единствената страна, поискала руският патриарх Кирил да бъде изваден от санкционния списък.

"Не само България постави въпроса за изваждането на руския патриарх от списъка. Много силна позиция имаше Италия", посочи анализаторът пред Bulgaria ON AIR.

Сложни остават и преговорите около включването на собственика на "Лукойл" Вагит Алекперов. Според Гърдев е възможно спорните въпроси да бъдат уредени като част от по-широко общо споразумение.

"Ние имахме резерви и със санкционирано лице, което е основен доставчик на резервни части за софийското метро", допълни той.

Ефект има, но войната не спира

Международният анализатор призна, че част от ограниченията срещу Русия дават резултат, но последиците от тях не са едностранни и засягат и държавите, които ги въвеждат.

"Някои от нещата работят, но не достигнаха желаното - спирането на войната. Някои от санкциите имат своя ефект, но той е двустранен", коментира Гърдев.

Според него войната между Русия и Украйна навлиза в етап на сериозна ескалация, като нито една от двете страни не показва желание да отстъпи.

По отношение на напрежението в Близкия изток анализаторът посочи, че вниманието е насочено основно към Ормузкия проток и ядрената програма на Иран.