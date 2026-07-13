Над 10 млрд. лева за здраве, но пациентите продължават да доплащат

Над 10 млрд. лева влизат в здравеопазването, но пациентите продължават да чакат, да доплащат и да се питат дали системата изобщо работи в техен интерес. Според бившия здравен министър д-р Стойчо Кацаров проблемът не е само в размера на бюджета, а в начина, по който средствата се управляват и разходват.

"Засега караме постарому. Такова е качеството на услугите заради лошата ефективност на разходите. Доплащаме най-много, качеството се задържа на едно ниво в здравеопазването", заяви той в предаването "Денят ON AIR" по Bulgaria ON AIR.

По думите му е много по-лесно парите да изтичат, отколкото да бъдат насочени към реална промяна, защото тя изисква знания, управленски капацитет и воля.

"Трябва да знаеш как и да го искаш да го направиш", подчерта д-р Кацаров.

Половината бюджет вече е похарчен

Бившият министър призова очакванията за промени през настоящата година да бъдат реалистични, тъй като тя вече е преполовена, а заедно с нея е изразходвана и значителна част от бюджета.

"Не трябва да бъдем толкова претенциозни, но няма да има подобни оправдания, когато приемат следващия бюджет", посочи той.

Според него тогава управляващите вече ще трябва ясно да покажат дали ще продължат със стария модел, или ще обвържат по-голямото финансиране с конкретни резултати за пациентите.

България остава изключение при смъртността от рак

Сред най-тревожните проблеми д-р Кацаров открои онкологичните заболявания. По думите му България е единствената държава в Европейския съюз, в която смъртността от рак се увеличава, докато във всички останали страни намалява.

Като една от причините той посочи факта, че Националната здравноосигурителна каса не заплаща част от необходимите изследвания на пациентите.

Бившият министър отправи сериозни критики и към лекарствената политика.

"Имаме много лоша лекарствена политика, тенденциозна е. Дефектите са известни. Едни и същи лекарства се купуват на различни цени. Необходима е поправка в Закона за лекарствените продукти. Щетата за Здравната каса е облага за някой друг", заяви той.

Кой трябва да следи къде отиват парите?

Кацаров настоя, че когато има съмнения за злоупотреби, отговорността не може да бъде прехвърляна единствено върху здравните институции. По думите му България отделя най-много средства в ЕС за съдебната система и вътрешната сигурност, затова обществото има право да очаква резултати от прокуратурата, МВР и ДАНС.

"България е на първо място в ЕС по разходи за съдебна система и вътрешна сигурност. Това са хората, за които нашето общество плаща най-много. Обществото се нуждае от отговори. Тези, които могат да дадат отговорите, са част от хранителната верига. Плащаме най-високите заплати на прокурорите, МВР и ДАНС да свършат тази работа. Ако някъде се краде, да го установяват и да предявят обвинение", коментира той.

По-малко администрация и край на монопола на НЗОК

Друг проблем според д-р Кацаров е непрекъснатото разрастване на администрацията, включително в здравния сектор, без това да води до по-добра услуга за хората.

Той смята, че една от ключовите стъпки към промяна е премахването на монопола на Здравната каса.

"Това касае и здравната администрация. Демонополизация на Здравната каса решително ще подобри и здравната система", категоричен беше бившият министър.