Тръмп: Иран ни помоли да продължим преговорите и ние се съгласихме

Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Това каза американският президент Доналд Тръмп

"Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Ние се съгласихме да го направим, но САЩ им заявиха недвусмислено, че примирието е приключило!", написа Тръмп в Truth Social.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нанесоха удари по южни крайбрежни и източни провинции на Иран.