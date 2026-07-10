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Тръмп: Иран ни помоли да продължим преговорите и ние се съгласихме

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица

10.07.2026 | 20:45 ч. 4
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Това каза американският президент Доналд Тръмп

"Ислямската република Иран ни помоли да продължим преговорите. Ние се съгласихме да го направим, но САЩ им заявиха недвусмислено, че примирието е приключило!", написа Тръмп в Truth Social.

САЩ и Иран си размениха удари тази седмица, като иранските въоръжени сили нанесоха вчера удари по американска военна инфраструктура в държавите от Персийския залив, след като САЩ нанесоха удари по южни крайбрежни и източни провинции на Иран.

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