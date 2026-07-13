Огромен пожар във Франция опустошава известната гора Фонтенбло до Париж

Гората Фонтенбло е обхваната от пожар с изключителен мащаб.

Обикновено кадрите от мащабни горски пожари се свързват с планинските райони в Южна Франция през разгара на лятото. Този път обаче пламъците се разпространиха в региона Ил дьо Франс.

В неделя следобед голям пожар избухна край автомагистрала А6 в района на община Ноази сюр Екол (департамент Сена и Марна), в непосредствена близост до прочутата гора Фонтенбло. Разрастването на огъня беше подпомогнато от високите температури и продължителната суша, които засягат страната вече около десет дни.

В понеделник президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че "са мобилизирани всички налични средства" за овладяване на пожара, който той определи "с изключителен мащаб" в гората Фонтенбло.

"На жителите на департамент Сена и Марна искам да изразя нашата солидарност. На пожарникарите и спасителните екипи, които неуморно се борят с огъня, изказвам дълбоката си признателност", написа още държавният глава в социалната мрежа X.

Общо 400 пожарникари бяха мобилизирани през цялата нощ в опит да овладеят стихията.

Заради стихията частично е затварена на магистрала A6, главната артерия север-юг на страната.

Около 15 домакинства са били евакуирани в близкото село Воду, а пожарникарите защитават няколко други града в района, съобщи местната пожарна служба на Сен е Марн.

Според очевидци стълбът дим на пожара се вижда от 20 километра разстояние.

Гората Фонтенбло е емблематична със своите туристически пътеки и пейзажи, вдъхновили много художници в миналото. Местността е един от първите защитени природни резервати.