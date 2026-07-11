Тръмп издаде заповеди, ако Иран направи опит за покушение срещу него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил на американските въоръжени сили да бъдат готови да нанесат удари по Иран, ако иранското правителство извърши или направи опит за покушение срещу него, предаде Ройтерс.

"1000 ракети са заредени и насочени към Ислямска република Иран, а още хиляди са готови незабавно да последват, ако иранското правителство изпълни заплахата си, отправяна на много места по света, да убие или да направи опит да убие действащия президент на САЩ– в случая МЕН!", написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Трут Соушъл.

"Заповедите вече са издадени и американските въоръжени сили са готови, желаят и са способни в продължение на една година, с възможност този срок да бъде удължен, напълно да опустошат и унищожат всички райони на Иран", добави той.

САЩ настояват Иран публично да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток

САЩ настояват Иран публично да заяви, че ще прекрати нападенията срещу кораби в Ормузкия проток и че всички морски коридори през протока ще останат отворени за корабоплаване без събиране на такси, съобщиха високопоставени представители на американската администрация, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Иран категорично отхвърля идеята да се откаже от контрола върху протока – стратегически морски път, през който обикновено преминава около една пета от световните доставки на петрол.

Американските представители заявиха, че разговорите между двете страни през последните дни са били конструктивни. Те направиха изявленията по време на конферентен разговор с малка група журналисти.

"Нашето искане е иранците да направят публично изявление, с което да признаят, че всички морски коридори в Ормузкия проток са отворени и че повече няма да обстрелват кораби. Или ще получим такова изявление, или последиците за тях няма да бъдат добри", каза един от представителите.

Според високопоставен американски служител Иран е обяснил на Вашингтон, че неотдавнашните нападения срещу корабоплаването в протока са били извършени от "действащ самоволно елемент от тяхната система".

По думите на друг представител изглежда, че в Иран в момента се развива борба за влияние между твърдолинейните кръгове и по-прагматично настроените представители на властта.

Тази седмица три катарски и саудитски търговски танкера бяха подложени на обстрел, което накара САЩ да нанесат удари по ирански обекти, а Иран отвърна с атаки срещу американски военни бази в държави от Персийския залив. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че примирието, подписано между двете страни през юни, вече не е в сила.

Иранският външен министър Абас Арагчи ще посети Оман днес за разговори, посветени на двустранните отношения и развитието на ситуацията в региона, по-специално в Ормузкия проток, съобщи официалната иранска информационна агенция ИРНА.

"Надяваме се да стигнем до момент, в който иранците публично ще заявят, че ще прекратят стрелбата по кораби и по един или друг начин – изрично или поне косвено – ще признаят, че са допуснали грешка. Работим именно в тази посока", каза един от американските представители.

"Президентът ни възложи да водим разговори, но както вече е показвал готовност да направи, ако те продължат да стрелят по кораби или предприемат други враждебни действия, ние ще отвърнем с удари", добави той.

Основното искане на САЩ остава Иран да предаде своите ядрени материали. Смята се, че Техеран разполага с над 400 килограма високообогатен уран, който Доналд Тръмп и други американски представители наричат "ядрен прах".

Ядреният въпрос трябва да бъде решен в рамките на 60-дневен период за преговори съгласно меморандум за разбирателство, подписан между двете държави през юни.