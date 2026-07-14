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Скелет на тиранозавър рекс беше продаден за рекордните 50,1 млн. долара на търг

Запазени са около 63% от оригиналния скелета

14.07.2026 | 22:52 ч. Обновена: 14.07.2026 | 22:53 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Скелет на Tyrannosaurus rex, наречен „Гъс“, беше продаден за рекордните 50,1 милиона долара на търг на аукционната къща „Сотбис“ в Ню Йорк, предаде АФП. 

Сделката беше сключена след 10-минутно наддаване между седем участници и постави нов рекорд за най-скъпо продаден фосил на динозавър на търг.

„Гъс“ е един от най-пълните известни скелети на тиранозавър рекс в света. Той включва 183 вкаменени кости и е открит през 2021 г. в ранчо за добитък в щата Южна Дакота.

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Динозавърът е живял преди около 72 до 66 милиона години – период с топъл климат, високо морско равнище и обширни крайбрежни равнини, които често са били заливани от водата.

Скелетът е дълъг 11,6 метра, което го нарежда сред най-големите откривани тиранозаври рекс. Запазени са около 63 процента от оригиналния скелет.

Продажбата на анонимния купувач подчертава нарастващия интерес към пазара на фосили от динозаври – тенденция, която предизвиква критики сред част от палеонтолозите, тъй като ценните находки попадат в частни колекции.

„Съединените щати са единствената държава в света, където подобни фосили се считат за частна собственост. Ако притежавате земята, притежавате и фосила и имате право да го продадете. Ако искате да притежавате динозавър, това е единственото място, откъдето можете да го купите“, заяви ръководителят на отдела за наука и естествена история в „Сотбис“ Касандра Хатън пред АФП.

Досегашният рекорд принадлежеше на скелета на стегозавъра „Ейпекс“, продаден през 2024 г. за 44,6 милиона долара на милиардера и основател на хедж фонд Кен Грифин.

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