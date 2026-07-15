Китай затяга хватката: Путин все по-зависим от Пекин

Си Цзинпин някога се възхищаваше на Владимир Путин. Сега той го управлява. Четири години война и икономическа изолация превърнаха руския президент в молещ в отношения, които стават все по-небалансирани – и на моменти напрегнати. Преди Путин да предприеме 14-тото си пътуване за среща със Си в Китай, той публично даде да се разбере, че двете страни ще постигнат пробивно споразумение в областта на енергетиката. Всъщност, посещението му през май нямаше по-голяма амбиция от това да убеди Си да даде зелена светлина за втори газопровод между Русия и Китай – известен като "Силата на Сибир 2", проект, който се подготвя от две десетилетия и от който Москва отчаяно се нуждае, пише WSJ.

Но руската делегация, която пристигна в Пекин преди Путин, се сблъска с твърда преграда. Китайските власти ясно дадоха да се разбере на гостуващия шеф на "Газпром" – руският държавен газов гигант –, че ще се съгласят на газопровода само ако Русия им продава газ на същата цена, по-ниска от пазарната, на която Москва го продава на вътрешния пазар, споделиха хора, запознати с преговорите. По същество Пекин искаше от Кремъл да субсидира проекта.

За да подчертаят позицията си, китайските власти казаха на руснаците да не повдигат отново въпроса, докато условията не се променят, споделиха източниците.

Ден по-късно Путин напусна китайската столица, след като подписа 42 споразумения и съвместни декларации. Сделката за газопровода не беше сред тях. Пекин не даде публично обяснение.

Визитата на Путин дойде само дни след като Си Цзинпин се срещна с президента Тръмп в китайската столица на среща на върха, организирана като равнопоставена. Тръмп нарече посещението си в Пекин Г-2. Китай се наслаждава на този статут, въпреки че не приема публично този етикет, за да не отблъсне аудиторията от Глобалния Юг, която е в центъра на целта на Си Цзинпин за прекрояване на световния ред.

Няма признаци, че стратегическото партньорство между Пекин и Москва е на път да се разпадне

– ако не друго, подкрепата на Китай за Русия само се е задълбочила след нахлуването ѝ в Украйна.

Пекин поддържаше военната икономика на Русия: купуваше петрола ѝ с отстъпка, доставяше компонентите, от които се нуждае отбранителната ѝ промишленост, и осигуряваше финансова инфраструктура, която позволява на Москва да издържи на западните санкции. Американски и европейски представители призоваха Пекин да окаже натиск върху Москва да прекрати войната, но без особен резултат.

Изглежда Си е извлякъл поука от 60-те години на миналия век, когато съветската деспотичност спрямо Китай като "по-малък брат" допринесе за разпадането на този по-ранен съюз. Засега Си внимава да се отнася с уважение към Путин публично, дори когато се стреми да изтръгне отстъпки насаме.

Въпреки това, посещението през май е изключително различно от първата среща на двамата мъже през 2013 г., когато Си избра Москва за първото си пътуване в чужбина като китайски лидер. Си изрази възхищението си от руския лидер, наричайки го свой "пример за подражание", според хора, запознати с разговора.

Според източниците това, което Си Цзинпин е възхищавал, е способността на Путин да заема място на челната маса в света, въпреки че управлява икономика, силно зависима от петрол и газ, а не диверсифицирана като тези на САЩ и Китай.

Войната на Путин в Украйна не само затрудни Русия. Тя даде на Си лост, с който да завърши вече започналата структурна промяна на властта, превръщайки това, което някога беше партньорство на почти равни, във взаимоотношения, в които Китай сега доминира в почти всяко измерение.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всяко тълкуване на Русия като по-млад партньор е погрешно, тъй като отношенията "се основават на принципа на равенството. Страните вземат предвид интересите една на друга".

Макар и двете страни да описват отношенията си като "безгранични", партньорството им почива върху тясна основа. То се гради повече върху споделения антагонизъм към реда, воден от САЩ, отколкото върху общи ценности или култура. И вече дава признаци на напрежение.

Тези напрежения са в основата на една дързава идея, която експертите по външна политика нарекоха "Обратен Никсън": да се подхвърли перспективата за американски инвестиции, за да се откъсне Русия от Китай, подобно на това как президентът Ричард Никсън използва напрежението между Китай и Съветския съюз, за да установи отношения с Пекин през 70-те години. В началото на втория мандат на Тръмп държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ не могат да позволят на Русия да се превърне в "постоянен младши партньор" на Китай. Но идеята остана нереализирана, след като Путин отказа да прекрати войната си в Украйна.

Русия има основания да бъде разочарована от отношенията си с Пекин, дори и да се отнася към тях с недоверие. Търговията между двете страни се е удвоила от началото на войната, но според китайски данни по-голямата част от ръста е отбелязан през първите години след инвазията през 2022 г.

Напливът на китайски стоки в Русия е залял местните производители с автомобили, тежка техника, текстил и дори пилешки гърди, които са по-евтини и често с по-добро качество от това, което руските компании могат да произведат.

Възмущението сред руските предприятия е причинило политически проблеми на Кремъл. Под натиска на колегата и приятеля на Путин от епохата на КГБ Сергей Чемезов, който оглавява основния руски отбранителен конгломерат, правителството предприе мерки, целящи да повишат цената на китайските автомобили, за да защитят местните производители.

Русия все по-често разкрива и опити за китайски шпионаж сред държавни служители от средно ниво, но Москва се колебае да ги направи публично достояние или да повдигне въпроса пред Пекин от страх да не наруши отношенията, според анализатори и лице, близко до руските разузнавателни служби.

Когато Си и Путин се срещнаха през 2013 г., Китай съставляваше около 10 % от общия търговски обмен на Русия, като Европа все още беше доминиращият икономически партньор. Днес тази цифра възлиза на почти 40 %. Китай съставлява около една трета от приходите от износ на Русия. Русия представлява по-малко от 4 % от общия търговски обмен на Китай.

Някои анализатори прогнозират, че Китай никога няма да подпише споразумението „Сибир 2“ с Русия, въпреки миналогодишния меморандум за разбирателство.

Междувременно Пекин не бърза, въпреки че неотдавнашната война между САЩ и Израел в Иран даде на китайските власти повод да преосмислят надеждността на петрола и природния газ, които получават от региона.

Историята подкрепя тази стратегия. Преговорите за първия газопровод "Силата на Сибир" продължиха 15 години, преди Москва и Пекин най-накрая да се споразумеят през май 2014 г. Подписването се състоя само два месеца след анексирането на Крим от Русия, което застраши достъпа на Москва до европейско финансиране и наложи пробив в продължилата години наред патова ситуация с китайците по отношение на ценообразуването. Макар Русия да успя да предпази своите активи в сектора на добива от китайско притежание, Пекин имаше надмощие при определянето на цените, като си осигури значително намалена тарифа, обвързана с цените на петрола.

"Силата на Сибир 2" обаче ще изпомпва газ от находища, които някога са снабдявали Европа.

Успехът му би оправдал ориентирането на Русия към Азия – стратегическият риск, който Путин пое, когато войната в Украйна прекъсна икономическите връзки на Москва със Запада. Неуспехът му би сигнализирал за нещо още по-обезкуражаващо: Китай, който държи почти всички карти в отношенията, няма намерение да замести Русия за Европа.

Влиянието на Китай се простира далеч отвъд енергетиката. През изминалата година Си е използвал икономическата мощ на страната, за да принуди Путин да направи отстъпка, заявиха китайски правителствени съветници и дипломати, запознати с въпроса. Москва се съгласи китайският юан да бъде основната валута за планираната банка за регионално развитие, обхващаща Централна Азия, известна като Банката за развитие на Шанхайската организация за сътрудничество.

Москва се съпротивляваше на това споразумение в продължение на повече от десетилетие, опасявайки се от разширяващото се влияние на Китай в територии, които отдавна счита за своя сфера на влияние. Напоследък финансовата изолация на Русия принуди страната да преосмисли позицията си и тя даде сигнали, че е отворена към присъединяване към банката като член, според китайските съветници и дипломати. В замяна Москва потърси гаранции, че банката ще функционира извън ограниченията на западните санкции.

Други многостранни кредитни институции, ръководени от Китай, не са били склонни да предложат подобни решения. След руската инвазия в Украйна през 2022 г. западният натиск доведе до изключването на Русия както от Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции със седалище в Пекин, така и от Новата банка за развитие – шанхайската кредитна институция, свързана с БРИКС, блок от развиващи се страни, чието име е акроним на основните му членове: Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка.

Организаторите на Шанхайската организация за сътрудничество очакват да получат меморандум за разбирателство от потенциалните членове, за да стартират банката през август, преди срещата на върха на лидерите. Подобен ход би приближил бившите съветски републики, включително Казахстан и Узбекистан, към Пекин, който се стреми да се превърне в доминираща сила в Централна Азия.

Кадри от неотдавнашното посещение на Путин в Пекин веднага привлякоха вниманието. Китайските държавни медии заснеха Путин до гигантски портрет на двамата лидери. Гледан отстрани, портретът изглеждаше така, сякаш Си се извисява над Путин, който го гледа с възхищение.

Историята на китайско-руските отношения ни дава поучителен пример за това какво се случва, когато по-силният партньор прекалява. Когато Мао Дзедун посети Москва през 1950 г., за да сключи китайско-съветския съюз, съветските пропагандни плакати изобразяваха Сталин като малко по-висок от Мао – внимателно премерен сигнал за това кой е по-големият брат. (В действителност Мао беше поне четири инча по-висок от дребния Сталин). Именно този вид настояване за доминиране в крайна сметка разби съюза през 60-те години – разрив, чието поправяне отне десетилетия и предостави на Вашингтон огромно стратегическо предимство.

Досега, каза той, Си се е придържал към този урок – давайки свобода на Путин, поддържайки видимостта на равенство пред обществеността, дори когато реалността зад кулисите се е променила решително в полза на Китай.

Но управлението на отслабен партньор се оказва по-трудно от очакваното за Си.

Пекин е загрижен от задълбочаващото се военно сътрудничество на Русия със Северна Корея, която е изпратила войски да се сражават рамо до рамо с руските сили в Украйна. Това споразумение е разтревожило китайските власти, които отдавна считат Пхенян за част от собствената си сфера на влияние.

По-специално Пекин се притеснява, че всяко руско прехвърляне на технологии би подобрило ядрените или подводни способности на Северна Корея и незабавно би приближило Южна Корея и Япония към САЩ – което пряко подкопава опитите на Пекин да се възползва от напрежението между Сеул и Вашингтон и да привлече Южна Корея към китайската сфера на влияние.

Когато Путин предприе първото си чуждестранно пътуване след преизбирането си през март 2024 г. – избори, широко критикувани на Запад като нито свободни, нито честни – първоначалният му план беше да посети Пекин и след това да отпътува директно за Пхенян. Китайската страна го помоли да създаде разстояние между двете спирки – защото последователност от посещения в Китай, Русия и Северна Корея едно след друго би подхранила точно нарратива за „оста на авторитарните режими“, която Пекин се стреми да избегне. Путин се съгласи, като промени маршрута си към Виетнам, за да си осигури прикритие.

Попитано за задълбочаващите се връзки на Москва с Пхенян, китайското външно министерство заяви, че Пекин уважава „приятелските обмени“ между двете страни и че техните отношения "допринасят за насърчаването на мира и стабилността".

Вместо това Си сам замина за Пхенян в началото на юни, за първи път от седем години насам. Анализатори заявиха, че посещението е било опит да се потвърди, че Пекин, а не Москва, остава основният покровител на Северна Корея.

За тази цел Пекин е отложил дългогодишното си изискване Пхенян да се ангажира с денуклеаризация, преди да получи по-задълбочено китайско участие и подкрепа.

Засега дългосрочната стратегия на Пекин остава непроменена. Китай тихо изгражда отношения в Русия, които се простират далеч отвъд Путин – поддържа връзки с длъжностни лица и елити, които ще оформят страната след като той си отиде. Антизападните настроения, според някои анализатори, са станали толкова структурно вкоренени в руското общество и институции, че ще преживеят човека, който ги подклади.

Тенденцията сочи към нещо, което би било невъобразимо за Русия отпреди десетилетие.