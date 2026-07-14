Левски разгроми Борац (Баня Лука) с 4:0

Втори мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол между българския Левски и босненския Борац (Баня Лука):

Левски - Борац (Баня Лука) - 4:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Армстронг Око-Флекс, 2:0 Рейналдо 59, 3:0 Рейналдо 65, 4:0 Хуан Переа 85

стадион: "Георги Аспарухов", София

главен съдия: Андрю Мадли (Англия)

жълти картони: Хулио Веласкес-треньор (Левски); Синиша Саничанин, Себастиан Eрера, Милош Йоич (Борац).

състав на Левски: Светослав Вуцов, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Майкон, Армстронг Око-Флекс (69-Мехди Мубарик), Гашпер Търдин, Сержиньо (88-Стивън Стоянчов), Алекс Сентейес (69-Хуан Переа), Рейналдо (75-Давид Кусо) и Евертон Бала (75-Алдаир).

състав на Борац (Баня Лука): Никола Четкович, Неманя Якшич, Абел Паскуал, Синиша Саничанин, Виктор Роган (64-Дамир Хреля), Санди Огринец, Милош Йоич, Себастиан Eрера, Амер Хирош (64-Давид Вукович), Лука Юричич (83-Матей Декет) и Стефан Савич (83-Анте Рогулич).

Армстронг Око-Флекс вкара отново, а Рейналдо отбеляза две попадения и Левски надигра с изразителното 4:0 босненския Борац (Баня Лука) в мач-реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. "Сините" отстраниха съперника с общ резултат 5:1, след като първият мач завърши с голово равенство.

Старши треньорът Хулио Веласкес направи четири промени, една от които без изненада бе на контузения Акрам Бурас. Испанецът обаче включи в игра Алекс Сентейес като ляво крило и именно испанецът получи първата възможност за гол. Той бе изведен очи в очи с вратаря на гостите от Майкон, но ударът му бе спасен от Никола Четкович.

Евертон Бала и Армстронг Око-Флекс пропиляха следващите положения за "сините", a Стефан Савич пропусна първата чиста ситуация за Борац. Левски като цяло доминираше през първото полувреме, но така и не успя да преодолее сгъстената отбрана на босненските шампиони и двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

В първия мач Борац поведе след грешка на Левски, а днес "сините" вкараха след такава на босненците. Рейналдо притисна Виктор Роган в наказателното поле и отне топката, а тя попадна в краката на Армстронг Око-Флекс. Голмайсторът от срещата в Баня Лука имаше малък ъгъл, но промуши топката покрай вратаря и Левски поведе с първи път в общия резултат.

Борац се изтегли напред и българските шампиони бързо стигнаха до още голове. В 59-ата минута Гашпер Търдин отне топка в половината на "сините" и подаде на Евертон Бала, който преодоля терен и изведе Рейналдо. Той надбяга с лекота Синиша Саничанин и вкара за 2:0 за Левски с много силен удар в близкия ъгъл.

Рейналдо вкара още веднъж в 65-ата минута, когато бе изведен с пета от Майкон и прехвърли Четкович за 3:0. В тези минути вече нямаше съмнение кой ще спечели мача и "сините" очаквано направиха смените си рано. Това не повлия на играта и те продължиха да доминират, а резервата Хуан Переа отбеляза четвъртото попадение в 85-ата минута.

През следващата седмица Левски по всяка вероятност ще посрещне румънския шампион Университатя Крайова, който води с три гола на беларуския Витебск преди домакинския си мач. При победа в двата двубоя "сините" имат гарантирано място в групова фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа.