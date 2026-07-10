Режимът в Киев се опитва да "създаде проблеми на държавите, приятелски настроени към Русия" на африканския континент, като се намесва в конфликти и се обявява срещу законните правителства, по-специално срещу правителството на Демократична република Конго. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров на пресконференция след преговорите с министъра на външните работи на Бурунди Едуар Бизимана, предава ТАСС.

"Примери за груба външна намеса в африканските дела наблюдаваме, между другото, и в ситуацията, когато Демократична република Конго, при законното правителство на ДР Конго, с подкрепата на Бурунди се противопоставя на агресията, която се извършва срещу нея от така наречената група "М-23" с подкрепата на чуждестранни представители, сред които и украинци", – отбеляза шефът на руското министерство.

Той обърна внимание на факта, че украинците като цяло се опитват да се намесват в прекалено голям брой конфликти на континента, като се изправят срещу законните правителства на африканските държави.

"Само за да, обясни Лавров, се утвърдят като фактор в политиката на африканския континент и, най-вече, да създадат неприятности на приятелските към Русия държави".